Байден назвав війну Росії проти України геноцидом.

Президент США зазначив, що Путін намагається стерти з лиця землі саму ідею українства.

Президент США Джо Байден уперше назвав війну Росії проти України «геноцидом», що стало значним загостренням його риторики і помітним зрушенням, оскільки офіційні особи США досі уникали використання цього терміну. Як повідомило видання The Washington Post, під час свого виступу до штату Айова у вівторок, 12 квітня, глава Білого дому, говорячи про зростання цін на бензин, зауважив: «Ваш сімейний бюджет, ваші можливості заправити ваш бензобак не повинні залежати від диктатора, який перебуває на іншому кінці світу, який оголошує війну і вчиняє геноцид».

Пізніше, під час спілкування з журналістами Байден ще раз повторив це визначення. «Так, я назвав це геноцидом. Стає чимраз очевиднішим, що Путін намагається стерти з лиця землі саму ідею українства. Докази накопичуються… Буквально все більше доказів жахливих речей, які росіяни скоїли в Україні», – сказав він, вказавши, зокрема, на масакру беззбройних цивільних осіб у місті Бучі. Президент США зазначив, що дії Росії виходять далеко за рамки військової кампанії проти противника.

Водночас Байден зауважив, що встановити, чи дії російських військовиків відповідають міжнародним критеріям геноциду, належить юристам. «Ми дамо юристам вирішувати на міжнародному рівні, так це чи ні. Проте для мене це видається безперечним», – констатував він.

Висловлювання Байдена привітав Президент України Володимир Зеленський. «Правдиві слова справжнього лідера. Важливо називати речі своїми іменами, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо важчого озброєння, щоб припинити подальші звірства Росії», – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Термін «геноцид» був вперше використаний львівським правником Рафаелем Лемкіним у 1944 році для опису нацистських діянь зі знищення євреїв під час Голокосту та був кодифікований як міжнародний злочин у Конвенції про геноцид 1948 року. Росія входить до приблизно 150 учасників цієї Конвенції, спрямованої на запобігання геноциду і покарання за нього.