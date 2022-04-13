49-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:07 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 800 осіб, танків – 739 од., бойових броньованих машин – 1964 од., артилерійських систем – 358 од., РСЗВ – 115 од., засобів ППО – 64 од., літаків – 158 од., гелікоптерів – 143 од., автомобільної техніки – 1429 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 7 од., бойових броньованих машин – 18 од., автомобільної техніки – 23 од., артилерійських систем – 9 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 3 од., засобів ППО – 1 од., РСЗВ – 4 од., БПЛА – 8 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

62% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

68% бойових броньованих машин (з них 2,5% за минулий тиждень),

22% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

48% літаків (з них 2,4% за минулий тиждень),

60% гелікоптерів (з них 3,3% за минулий тиждень).

10:06 У Німеччині висловили подив рішенням Києва відхилити візит президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці. Із такою заявою виступив представник уряду ФРН. "Президент чітко і недвозначно займає позицію на боці України", – заявив він, згідно з повідомленням DW. "Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", – додав представник кабінету міністрів.

09:59 Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив: "Після стількох жахливих кадрів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, котра потребує реальної денацифікації, – це Російська Федерація".

09:34 Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2". Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня – тепер там перебуває понад 30 військових літаків. На супутникових знимках, що їх отримав проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода"), видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

09:07 Генеральний штаб інформує, що російська армія намагається захопити нові території на Південнобузькому напрямку. Недавно Збройні Сили України провели там кілька вдалих атак проти росіян.

Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку. До 26 квітня російська федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий “жовтий рівень терористичної загрози”. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України. Окупанти продовжують перекидання до України так званих “добровольців”. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил. На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої “народної міліції”. Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу. На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту. На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має. На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

08:14 Частина 36-ої окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського у Маріуполі змогла з’єднатися з силами полку “Азов” після вдалої спецоперації. Про це повідомляє миколаївське видання news.pn. "Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим“, – розповів миколаївський офіцер. Сайт "Новинарня" розповідає, що особовий склад 36-ої бригади розділився на кілька груп. Одна з них пристала на пропозицію приєднатися до підрозділів “Азову”, який тримає оборону в районі заводу “Азовсталь”. При тім кілька джерел повідомляють, що днем раніше група на чолі з командиром бригади полковником Володимиром Баранюком колоною техніки спробувала здійснити прорив у північному напрямку, щоб перейти лінію фронту та з’єднатися з основними силами ЗСУ. Унаслідок вогневого ураження колона розсіялася. Частина з них, імовірно, загинула, частина – опинилася в оточенні та в полоні. Допит однієї такої групи, оточеної в лісі, провів російський пропагандист із “Пєрвого канала” Алєксандр Сладков.

07:46 Командування "Південь" інформує: розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами.

01:01 Сполучені Штати Америки не мають змоги підтвердити інформацію про використання Росією хімічної зброї у Маріуполі, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Водночас він заявив, що Росія "може використовувати різноманітні хімічні засоби боротьби із масовими заворушеннями, включно із сльозогінним газом змішаним із хімічними речовинами, які можуть викликати сильніші симптоми, для того, щоб послабити, позбавити дієздатності українських бійців та цивільних", повідомляє "Голос Америки".

00:19 Президент України Володимир Зеленський заявив у нічному зверненні, що Віктора Медведчука затримали при спробі дременути за межі України. Саме для втечі лідер "ОПЗЖ" і убрався у камуфляж. Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських військовополонених і звернувся до очільників правоохоронних і військових відомств із проханням розглянути таку пропозицію. "Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні", – сказав Президент.