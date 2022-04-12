110-та річниця дня першої Пластової присяги: у Львові вшанували військових і пластунів.

Сьогодні, 12 квітня, у 110 річницю дня першої Пластової присяги на Личаківському цвинтарі у Львові відбулась церемонія вшанування пам’яті воїнів-захисників України та пластунів, які не зломили своїх присяг.

У колі дорослих волонтерів організації, представників міста та дружніх Пласту організацій пластуни провели урочистий молебень на Личаківському цвинтарі поруч з монументом пластунам, що не зломили своїх присяг, та засновників Пласту.

Нагадаємо, Пластову присягу на вірність Україні вперше склали 10 юнаків у Львові 12 квітня 1912 року. Традиційно цей день вважають днем народження організації. Зараз Пласт існує у 24 країнах світу та в 108 населених пунктах в України. Цьогоріч Пласт святкує свою 110 річницю.

З часу повномасштабної війни діяльність організації у Львові спрямована на щоденну допомогу Україні та відданість пластовій присязі – бути вірними Богові та Україні, жити за пластовим законом та допомагати іншим. Вже понад місяць осередок діє як Штаб гуманітарної допомоги Пласту у Львові та щоденно відправляє тонни провізії, медикаментів та амуніції військовим та цивільним по всій Україні.