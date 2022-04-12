48-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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00:41 Лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив інформацію про застосування хімічної зброї проти вояків у Маріуполі. З його слів, атака була, очевидно, невдалою: проблеми зі здоров'ям відчуло лише троє вояків. “Якщо говорити про практичну сторону, то вона не велика – троє бійців мають ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків. Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно... Якщо говорити про моральну сторону, то вона свідчить лише про одне. Про боягузтво", – прокоментував Білецький.

 

00:11 Президент України Володимир Зеленський у своєму понеділковому зверненні висловив тривогу через наміри росіян використати хімічну зброю у війні проти українців. Зеленський закликав запровадити потужніші санкції проти РФ, аби не допустити цього. "Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. Зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії. Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", – заявив Зеленський.   

 

12.04.2022

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