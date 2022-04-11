Не тільки Pink Floyd

Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.

Візити тижня

З такою інтенсивністю високоповажні гості на наші терени ще ніколи не приїздили. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з шефом європейської дипломатії Жозепом Боррелем після офіційного "паркету" одягли бронежилети і на власні очі побачили зруйновані населені пункти звільненої Київщини, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер привіз зі собою гарантії надання ЗСУ систем протиповітряної оборони С-300, в Бучі побували канцлер Австрії Карл Негаммер і євродепутати з одинадцяти країн.

Проте найбільший резонанс мав візит до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Крім намірів передати Україні 120 бронемашин та протикорабельні ракети, які стануть додатком до анонсованої раніше військової допомоги на суму 100 млн фунтів стерлінгів, англієць нагадав Володимиру Зеленському: "Ця війна буде виграна на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро від ЄС перебувають у стадії реалізації. Постачання зброї буде адаптовано до потреб України".

В Україні Джонсона почали порівнювати з Вінстоном Черчиллем. Hеінкарнація Сталіна іноді вигулькує в Кремлі — чекаємо Франкліна Рузвельта і Шарля де Голля.

Підготовка тижня

Про Гаагу як Нюрнберг ХХІ століття говорять багато, до процесу долучився і вітчизняний міністр юстиції. "42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі, розслідування військових злочинів на міжнародному рівні почалося, звернення цих країн дозволило спростити та прискорити процедуру для України", — повідомив Денис Малюська. Потім міністр висловив жаль щодо браку сил для повної реалізації намірів. "З ресурсами складно, тому що кількість злочинів, які здійснює РФ, божевільна, і це вимагає великих зусиль. Проблема велика, але військові злочини — це пріоритет. У нас є міжнародна підтримка, на цьому тижні приїдуть експерти з Франції. Більш того, ми знаходимося в переговорах з іншими країнами ЄС — з великою ймовірністю, вони так само будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи", — сказав міністр.

Поки юристи розмірковують про майбутні судові засідання щодо ініціаторів і виконавців актів геноциду в Україні, можна згадати, чим відзначилися міжнародні трибунали у ближньому і дальньому минулому. Югославський диктатор Мілошевич таки в тюрму після Гааги сів, де і помер, але були й інші прецеденти. У Версальському договорі після Першої світової було зафіксоване звинувачення щодо імператора Німеччини Вільгельма II Гогенцоллерна, якого мали судити в міжнародному суді за участі суддів з Великої Британії, Франції, США, Італії і Японії. Держави-переможці звернулися до уряду Нідерландів, де останній німецький монарх знайшов притулок. Голландці відмовилися екстрадувати Вільгельма, і він цілком комфортно почувався між тюльпанами і вітряками аж до 1941 року. Для засудження військових злочинців із меншим вмістом блакитної крові в організмах був організований "лейпцігський процес" (то десь так само близько до здорового глузду, якби російських вбивць в мундирах у недалекому майбутньому судили б десь у Рязані чи Пскові), який закінчився повним фіаско. За участі міжнародних спостерігачів розглядалося аж 12 кримінальних справ. Деякі засуджені за військові злочини отримали аж по два місяці позбавлення волі.

Санкції тижня

П'ятий пакет санкцій проти країни-агресора, який Європейський Союз таки прийняв, містить:

- Заборону купувати, імпортувати або передавати вугілля та інше тверде вуглецеве пальне до ЄС, якщо вони мають походження з росії або були експортовані з росії, починаючи з 22 серпня 2022 року.

- Заборону на надання доступу до портів ЄС кораблів, що зареєстровані під прапором росії. Виняток робитимуть для сільськогосподарських та продовольчих товарів, гуманітарної допомоги й енергетики.

- Заборону діяльності будь-яких операцій із залученням автомобільного транспорту з росії або білорусі, що не дозволить їм транспортувати товари дорогами в межах ЄС, включаючи транзит його територією. Певні винятки зроблені для деяких продуктів — таких як фармакологічні та медичні вироби, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи зерно, а також для автомобільного транспорту, що використовується із гуманітарними цілями.

- Подальшу заборону експорту, орієнтовану на пальне для літаків та інші товари, такі як квантові комп’ютери або сучасні напівпровідники, сучасна електроніка, програмне забезпечення, чутлива продукція машинобудування та транспортне обладнання.

- Нова заборона на імпорт вводиться також для такої продукції, як деревина, цемент, добрива, морські продукти та алкогольна продукція.

Після ознайомлення з цим переліком польський прем'єр Матеуш Моравецький може і подумав, що з худого кабана хоч шкварки, але вголос сказав: “Відстрочення на чотири місяці означає, що практично лише в серпні ми можемо розраховувати на повне блокування російського вугілля. Тоді як вугілля можна замінити набагато швидше... Тому я ще раз закликаю наймогутніші столиці ЄС діяти швидко. Треба запровадити санкції, які будуть мати вирішальний вплив на стан російської економіки. Нехай політика інтересів не домінує над політикою совісті".

Тепер Євросоюз готує шостий пакет санкцій. Є надія, що там "серпневим вугіллям" не обмежаться.

Déjà vu тижня

Сенат Сполучених Штатів одноголосно схвалив закон, який дозволить постачати зброю Україні швидше і в більших обсягах. Тепер треба, щоб "закон про ленд-ліз" пройшов Палату представників і отримав підпис президента Байдена. Очікується, що все це станеться до кінця квітня, і в травні українці, крім шашликів, матимуть ще системи протиповітряної оборони, зенітні комплекси і (про це голосно не говорять) зброю наступального характеру.

Вісімдесят один рік тому американці слали в СРСР допомогу за системою ленд-ліз, і в перерахунку на сучасні ціни Союз отримав від Штатів допомоги приблизно на 700 мільярдів доларів. Розрахуватися за неї та країна не встигла, бо припинила своє існування, а правонаступниця СРСР гасити борги не буде зі зрозумілих причин. Україна виплачуватиме кредит після офіційного закінчення воєнних дій.