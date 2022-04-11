У Долині київська компанія “Дукор” шитиме одяг для військових.

 

У Долину на Івано-Франківщині переїхало київське підприємство “Дукор”, яке займалось виготовленням дитячих і спортивних товарів та вуличних меблів. Керівник компанії Богдан Думенко розповів, що підприємство має намір розпочати пошиття військової форми та найбільш затребуваних на сьогодні необхідних речей.

 

 

“Виробництво наших товарів та складські приміщення знаходяться у районі Гостомеля та Бучі, тому ми вирішили з початком повномасштабної війни перевезти те, що можемо. В мирний час компанія займалася виробництвом дитячого спортивного обладнання, імпортуванням батутів, веломобілів та інших товарів. Наше найбільше виробництво — вуличних дитячих майданчиків — залишилося на Київщині. Друге найбільше виробництво, пошивний цех, ми перевезли в Стару Долину. Будемо шити одяг для військових та переселенців — уже закупили рулони необхідної тканини, маємо запаси гарнітури. У нас є зразки та лекала літньої форми для військових, затверджені Міністерством оборони України, за якими й відбуватиметься пошиття. Для переселенців плануємо шити білизну, ковдри та подушки — будемо працювати по запиту потреб від волонтерів. По необхідності продовжимо шити й нашу продукцію, якщо будуть замовлення. Основна ціль — продовжувати працювати на благо армії та підтримувати економіку країни”, — сказав він. 

 

Продавати одяг для військових та переселенців планують за собівартістю.

 

Крім працівників “Дукору”, підприємство планує взяти на роботу 5-7 місцевих людей з досвідом шиття одягу. Для координації роботи можна звертатися до Богдана Думенка: 097 939 81 46

 

Докладно дізнатися про релокацію підприємств у Долинську громаду можна у відділі інвестицій і туризму управління економіки Долинської міської ради за телефонами:

097 900 43 66 Наталія Диндин 

066 648 70 43 Олена Немец

 

Вільні площі для переміщення підприємств у Долинську територіальну громаду можна переглянути за посиланням.


 

11.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму. 
09.04.22 | | Галичина
45-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.
09.04.22 | | Україна
Буча: світовий Перл-Гарбор
Михайло САВЧИН
До моменту відступу московитів з-під Києва та виявлення численних воєнних злочинів світове співтовариство доволі мляво реагувало на події в Україні. Однак страшні кадри кардинально змінили позиції Заходу
08.04.22 | | Україна
Пейзаж по Бучі
Алєксандра Зіньчук
Скільки фотографій має побачити глава держави, який бореться за «Рівність, свободу, братерство», щоб назвати злочинця злочинцем, а не партнером для розмови?
08.04.22 | | Дискурси
Токсичне ретро (2)
Юрко Кох
Друга папка "поступівських" колажів 2007–2017 років, з вірою, що настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...
08.04.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.