У Долині київська компанія “Дукор” шитиме одяг для військових.

У Долину на Івано-Франківщині переїхало київське підприємство “Дукор”, яке займалось виготовленням дитячих і спортивних товарів та вуличних меблів. Керівник компанії Богдан Думенко розповів, що підприємство має намір розпочати пошиття військової форми та найбільш затребуваних на сьогодні необхідних речей.

“Виробництво наших товарів та складські приміщення знаходяться у районі Гостомеля та Бучі, тому ми вирішили з початком повномасштабної війни перевезти те, що можемо. В мирний час компанія займалася виробництвом дитячого спортивного обладнання, імпортуванням батутів, веломобілів та інших товарів. Наше найбільше виробництво — вуличних дитячих майданчиків — залишилося на Київщині. Друге найбільше виробництво, пошивний цех, ми перевезли в Стару Долину. Будемо шити одяг для військових та переселенців — уже закупили рулони необхідної тканини, маємо запаси гарнітури. У нас є зразки та лекала літньої форми для військових, затверджені Міністерством оборони України, за якими й відбуватиметься пошиття. Для переселенців плануємо шити білизну, ковдри та подушки — будемо працювати по запиту потреб від волонтерів. По необхідності продовжимо шити й нашу продукцію, якщо будуть замовлення. Основна ціль — продовжувати працювати на благо армії та підтримувати економіку країни”, — сказав він.

Продавати одяг для військових та переселенців планують за собівартістю.

Крім працівників “Дукору”, підприємство планує взяти на роботу 5-7 місцевих людей з досвідом шиття одягу. Для координації роботи можна звертатися до Богдана Думенка: 097 939 81 46.

Докладно дізнатися про релокацію підприємств у Долинську громаду можна у відділі інвестицій і туризму управління економіки Долинської міської ради за телефонами:

097 900 43 66 Наталія Диндин

066 648 70 43 Олена Немец

Вільні площі для переміщення підприємств у Долинську територіальну громаду можна переглянути за посиланням.



