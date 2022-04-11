Фінляндія та Швеція готові ще цьогоріч вступити до НАТО.

Не виключено, що це станеться під час червневого саміту НАТО в Мадриді.

 

   

 

Після російського вторгнення в Україну Фінляндія та Швеція чимраз частіше заявляють про плани набуття членства в НАТО. Британська газета The Times з покликом на неназваних американських чиновників повідомила у понеділок, 11 квітня, що обидві країни можуть вступити до Північноатлантичного Альянсу вже цього літа. Стокгольм та Гельсінкі розраховують вступити до НАТО одночасно і тісно координують свої дії.

 

За словами співрозмовників видання, членство в НАТО для Фінляндії та Швеції стало минулого тижня «темою розмов та численних сесій» на зустрічах глав МЗС країн-членів Альянсу, в яких брали участь шведські та фінські дипломати. «Це величезний стратегічний прорахунк Путіна», –наводить газета джерело слова.

 

Якщо ці плани реалізуються, Фінляндія стане країною з найдовшим (1340 кілометрів) спільним кордоном із Росією серед членів НАТО. Причому кордон між Фінляндією та Росією проходить лише за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга. І Фінляндія, і Швеція також мають протяжну берегову лінію та численні острови у Балтійському морі.

 

Обидві країни наразі мають нейтральний статус. При цьому Швеція понад 200 років не вступала до жодних військових союзів. Проте останнім часом під впливом російської агресії громадська думка в обох країнах радикально змінилася – дедалі більше фінів та шведів виступає за долучення до НАТО.

 

За даними шведської газети Aftonbladet, Фінляндія на тлі російського збройного вторгнення в Україну може подати заявку на членство в НАТО вже у червні, а Швеція незабаром після цього.  А наприкінці того ж місяця заявки обох країн можуть бути схвалені на саміті організації в Мадриді. 

11.04.2022

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