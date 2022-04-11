47-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Майже двіста священиків Церкви Московського патріархату підписалися під зверненням-позовом до Собору предстоятелів Древніх східних Церков проти російського патріарха Кірілла. Про це повідомив протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук. Священики вимагають покарати Кірілла за підтримку війни, розглянути його заяви про доктрину "русского міра", котра стала "одним із ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України", а також позбавити його патріаршого престолу. Станом на 11 квітня звернення підписало 190 осіб. Як розповів пан Пінчук, Собор предстоятелів Древніх східних Церков є найвищою судовою інстанцією світового православ’я; до нього звертаються при серйозних конфліктах.

09:11 Уночі росіяни обстріляли ще одну залізничну станцію на сході. Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін, не уточнивши назви вузла. "Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено п'ять локомотивів, колії та контактна мережа", – прокоментував чиновник.

08:34 Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, російські війська здійснили спробу наступу у напрямку сіл Довгеньке і Дмитрівка на Донеччині, розташованих західніше від Слов'янська та Краматорська. Це, очевидно, свідчить про те, що оточення військ Об'єднаних Сил залишається пріоритетом для РФ.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ. Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України. Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року. Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави. Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста. На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”. Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав. У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту. Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське. На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

07:36 Росіяни спробували атакувати українські позиції біля села Золоте – одну з "гарячих точок" на лінії розмежування на Донбасі ще з минулих восьми років. "Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", – повідомив голова адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. З його слів, в області обстріляли вже кожне поселення; вцілілих об’єктів критичної "та будь-якої іншої інфраструктури" не залишилося.

00:17 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росія і росіяни втратили зв'язок із реальністю.