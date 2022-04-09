Бретань домагається автономії від Парижа.

Реґіональна рада провінції схвалила відповідне звернення до центральних органів влади.

Французька провінція Бретань задекларувала про своє прагнення до автономії. Реґіональна рада Бретані схвалила звернення до центральної французької влади зі закликом розпочати обговорення питання «законодавчої, регуляторної та фіскальної автономії». Про це повідомило видання Le Parisien. Цю пропозицію підтримала переважна більшість політичних сил провінції. Проти виступили лише представники ультраправої партії «Національне об'єднання», яку на загальнонаціональному рівні очолює Марін Ле Пен.

«Ми знаємо про дещо дражливий характер поняття автономії у французькому політичному лексиконі. Але Бретань готова та дозріла до вступу на цей шлях законодавчої, нормативної та фінансової автономії», – зазначила лідерка групи Breizh a-gleiz Азіліз Ґуез (Aziliz Gouez), репрезентуючи текст звернення.

Голова регіонально ради Луї Шене-Жирар (Loïg Chesnais-Girard), який також виступив на підтримку цього тексту, вважає, що автономний статус «надасть силу Бретані». «Нам необхідно знайти відповідь на цю демократичну втому, яка виникла», – зазначив він.

У зверненні Бретань просить уряд і парламент у Парижі «розпочати обговорення щодо визначення можливої ​​моделі автономії Бретані, включно з частковою законодавчою та регуляторною владою», що передбачатиме «перерозподіл бюджетних відносин між реґіоном та державою з метою гарантування реґіону пакету значних податкових ресурсів та надання права визначення ставки та бази оподаткування».

На такий крок автономістів Бретані надихнув приклад Корсики, де після масових протестів центральна влада дала згоду розпочати обговорення евентуального автономного статусу острова.

Член регіональної ради Бретані Марк Ле Фур (Marc Le Fur) наголосив, що, наприклад, в Ельзасі вже існує «інший трудовий закон, який більш захищає працівників, більш захищає соціальне забезпечення». «У Франції існують спеціальні закони (...) Це відкриває для нас перспективи», – наголосив він.

Питання автономії французьких провінцій можуть справити чималий вплив на президентські та парламентські вибори, які пройдуть цьогоріч у Франції.