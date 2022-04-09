45-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:37 Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні. Тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Алєксандр Дворніков. Йому поставили завдання - покращення координації, повідомляє BBC.

12:12 У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляють, що українська армія розбила близько 20% російських сил. Наразі РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас, заявив чиновник Пентагону. Частина виведених російських військ наразі перебирається до російських міст Бєлгород і Валуйки, що на північний захід від Донбасу.

11:23 У Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну. Як пояснив міський голова Сергій Надал, виконком прийняв рішення демонтувати монумент через те, що російська культура заперечує гуманізм. "Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику", – прокоментував Надал.

11:01 В інтерв'ю Bild Президент України Володимир Зеленський заявив, що один з керівників країни-члена Європейського Союзу просив надати докази, що масові вбивства мешканців у Бучі не є постановкою. Зеленський відмовився назвати прізвище. Та за даними "Європейської правди", ідеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

10:41 Уночі росіяни завдали ракетного удару по Миргороду. Як повідомив голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін, інфраструктура міста зазнала значних руйнувань. Двоє людей постраждало.

10:25 Згідно з даними британської розвідки, Росія фокусує увагу на захопленні Миколаєва і Маріуполя та адміністративних територій Донецької і Луганської областей. У прилеглих регіонах очікується посилення російських обстрілів із повітря.

10:14 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з Організації з безпеки та співробітництва у Європі. "Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", – написав Кулеба у twitter'і.

09:48 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 100 осіб, танків – 705 од., бойових броньованих машин – 1895 од., артилерійських систем – 335 од., РСЗВ – 108 од., засобів ППО – 55 од., літаків – 151 од., гелікоптерів – 136 од., автомобільної техніки – 1363 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 5 од., бойових броньованих машин – 2 од., автомобільної техніки – 16 од., артилерійських систем – 2 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

59% танків (з них 5,1% за минулий тиждень),

65% бойових броньованих машин (з них 2,2% за минулий тиждень),

21% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

456% літаків (з них 2,4% за минулий тиждень),

57% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

00:50 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 45-ої доби війни:

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося. На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території республіки білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації у Бєлгородську та Воронезьку області. На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей. На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів. На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав. На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь. На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

00:45 Президент Володимир Зеленський заявив у нічному зверненні до українців про те, що Україна обов'язково притягне до відповідальності винуватців обстрілу Краматорська. Голова держави сказав, що Україна самостійно може побороти Росію при достатній кількості зброї, а також висловив упевненість у вступі до Європейського Союзу.

#ЦИТАТА Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча. Наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію. Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії та дає змогу керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії. Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства. Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш уряд підготує якісно й дуже швидко. Я думаю, протягом тижня. Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом найближчих декількох місяців. А далі – рішення держав-членів та переговори про вступ. Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою. Ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає. Володимир Зеленський, Президент України

00:13 На війні з Росією загинув лідер "Правого сектора" Львівщини Тарас Бобанич (прізвисько "Хаммер"). "У бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич... Загибель друга Хаммера – це велика втрата для всього націоналістичного руху України. Але його життя та чин надихатиме ще не одне покоління українців на розбудову Української Самостійної Соборної Держави, яка дуже скоро завалить москву", – ідеться у повідомленні побратимів.