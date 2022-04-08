У Тернополі на потреби ЗСУ вилучили вже 221 автівку.

Правоохоронці Тернопілля тільки впродовж минулої доби, 7 квітня, затримали 17 водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння. З початку війни таких фактів виявлено вже понад дві сотні.

 

У порушників транспортні засоби вилучили та помістили на майданчики тимчасового тримання до часу їх передачі для потреб оборони України. Також на нетверезих кермувальників склали адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

 

Загалом з початку воєнних дій співробітники поліції області спільно з патрульними вилучили 221 транспортний засіб у нетверезих водіїв.

 

Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння. У разі виявлення таких фактів автомобілі водіїв-порушників і надалі будуть вилучати та передавати на потреби Збройних Сил України.

08.04.2022

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