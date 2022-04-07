Інфраструктура Тернополя не перевантажена переселенцями, - Надал.

Значна кількість жителів Тернополя зараз перебуває за межами міста: по селах або ж за кордоном, - такі висновки зробив міський голова Сергій Надал на основі аналізу даних щодо споживання води та вивезення сміття. При цьому мер зауважив, що кількість переселенців на фоні відтоку тернополян не є наразі проблемою для господарки міста.

«Навантаження на інфраструктуру через прибулих не існує. Адже дуже багато тернополян покинуло місто з самого початку воєнних дій. Ми постійно ведемо моніторинг споживання води і об’ємів сміття, яке вивозять з міста. Побачили, що майже на 25% рівень споживання води в місті зменшився.

Тому кількість прибулих у міст далеко не є критичною, інфраструктура повністю з цим справляється. Якщо їх кількість буде різко збільшуватися, то треба буде задіювати додаткові потужності, зокрема, щодо вивезення сміття», – сказав міський голова.