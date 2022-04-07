У Львові монтують два модульні містечка для тих, хто рятується від війни.

У Львові облаштовують тимчасові модульні містечка для українців, які рятуються від війни. Містечко з 88 будиночків зводять на вулиці Уласа Самчука (Стрийський парк) і там проживатимуть приблизно 350 людей. 

Окремо - у районі вулиці Тракт Глинянський, зведуть модульне містечко для жінок при надії, які евакуювалися з небезпечних місць. Це будуть дерев’яні будиночки хостельного типу, адаптовані для потреб сім'ї.
 

Ці модульні будинки, розкласти які планують ще до кінця тижня – допомога від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Загалом Львову передадуть 300 таких будинків.

 

 

«Ми забезпечимо тут охорону, прибирання, освітлення – все, що потрібно для нормального життя і обслуговування такого містечка. Будинки підключать до всіх мереж. І вже з наступного тижня сюди будемо заселяти людей», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Загалом містечко матиме 11 санвузлів, 5 душових кімнат. Тут окремо розмістять їдальню, медпункт та навіть магазин. Як зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, містечко буде функціонувати приблизно до зими, після перемоги тут облаштують спортивний майданчик.   

 

 

 

Містечко для вагітних жінок розраховане на розміщення 160 осіб. Тут буде передбачено окреме місце для візочків, для приготування їжі тощо. "І локація спокійна, і недалеко до центру», - зазначив міський голова Андрій Садовий.

 

 

Зазначимо, що сьогодні у Львові живуть 209 жінок, які очікують на народження дитини та рятуються від війни. За останні 40 днів у Львові народилося майже 200 діток вимушено переміщених українок.

 

07.04.2022

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