Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.

За відповідне рішення на засіданні Генасамблеї ООН проголосувало дві третини країн-членів

 

 

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію про зупинення членства Росії в Раді з прав людини (РПЛ) ООН. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

На голосуванні у четвер, сьомого квітня, 93 країни висловилися за це рішення, 24 – проти, 58 утрималися. Серед країн, які проголосували проти – Китай, Алжир, Білорусь, Киргизстан, Болівія, Бурунді, Куба, Сирія, Еритрея, Ефіопія тощо. При цьому резолюцію підтримали серед інших Сербія та М'янма, де чимало союзників Москви. Серед тих, хто утримався, зокрема – ПАР, Єгипет і Саудівська Аравія.

 

З ініціативою про усунення Росії з РПЛ виступили Сполучені Штати. Це сталося наступного дня після публікацій у ЗМІ свідчень масових убивств мирних мешканців в українському місті Бучі. Американців підтримали країни G7, включно з Німеччиною. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця перед голосуванням наголосив, що підтримка резолюції врятує Раду з прав людини та безліч життів в Україні та світі.

 

 

У резолюції вказується на грубі та систематичні порушення прав людини російськими військовиками на території України. Також висловлюється «глибоке занепокоєння у зв'язку з гуманітарною кризою, яка триває, і кризою у сфері прав людини в Україні», спричинених вторгненням Росії.

 

Загалом у РПЛ ООН входять 47 держав. Термін повноважень держави-члена становить три роки. У жовтні 2020 року Росія знову стала членом цього органу після чотирирічної перерви. Тоді ж до Ради з прав людини було обрано ще 14 країн, зокрема й Україну. Рада розпочала роботу в новому складі першого січня 2021 року.

 

В історії РПЛ ООН раніше був лише один випадок призупинення членства однієї з країн. У березні 2011 року було призупинено участь у раді Лівії через насильницьке придушення антиурядових демонстрацій Муаммаром Каддафі. У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з РПЛ, але у 2021 році повернулися до нього за Джо Байдена.

07.04.2022

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