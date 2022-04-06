В Івано-Франківську проводять благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

 

Молодіжний центр "Параграф" в Івано-Франківську (Шевченка, 57) організовує благодійний аукціон на підтримку наших захисників та захисниць. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю турнікетів. 

 

 

Загалом аукціон проходить з 4 по 10 квітня в телеграм-каналі та включає в себе три категорії лотів:

 

* Річ — це може бути річ із підписом відомої людини, мерч, щось раритетне, костюм чи елемент одягу і тд;

* Послуга — фотосет, манікюр, макіяж, майстер-клас та інші послуги;

* Зустріч — тут лотом стає сам продавець, що йде на особисту зустріч.

 

Наразі на аукціоні зареєстровано 36 лотів різної стартової ціни, від 20 грн до 5000.

 

“Лоти неймовірно різноманітні: навчання гри на сопілці, індивідуальна консультація для розвитку/покращення навички публічних виступів та голосу, сеанс у психолога, сувенірна дерев'яна мапа України. Одним із лотів вже є зустріч з акторкою Івано-Франківського драмтеатру, а також можливість отримати написаний художницею свій портрет. Ми бачимо, як щиро відгукуються на можливість допомогти нашій армії, і це неймовірно!” — розповідає організаторка аукціону Світлана Стадник. 

 

 

Paragraph – перший молодіжний центр Івано-Франківська, створений студентами для потреб молоді, але відкритий для всіх охочих. Місією  центру є єднання, розвиток та підсилення молоді Івано-Франківська через неформальну освіту, змістовне дозвілля та підтримку молодіжних ініціатив.

 

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