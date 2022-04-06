Врятувати життя під обстрілом

“Заради кожного життя” - з таким гаслом на передовій рятує життя медичний батальйон “Госпітальєри”. Члени організації — це добровольці, що, ризикуючи собою, надають першу медичну допомогу на лінії зіткнення. Батальйон входить до структури Української добровольчої армії і був заснований 6 липня 2014 року Яною Зінкевич, яка родом із Рівного.

Щодня, протягом 8 років війни, добровольці не зупинялись допомагати потерпілим на фронті. За цей час “Госпітальєри” врятували понад три тисячі життів військових та цивільних мешканців. А ті хто відбули ротацію, з початком повномасштабного вторгнення, повернулись до лав “Госпітальєрів” і їм вдалося врятувати вже понад дві сотні життів.

Навчання медицині не припиняються

Перші медичні вишколи “Госпітальєри” почали проводити у березні 2015 року, коли зрозуміли, що потребують єдиного стандарту підготовки парамедиків. З часом вишкіл переріс у професійний і якісний. Попри те, що “Госпітальєри” досі не мають офіційного статусу учасника бойових дій, саме у них часто проходили вишкіл люди, які хотіли на посаду парамедика в Збройні Сили. Крім цього, “Госпітальєри” готували “вибухотехніків”, котрі відповідають за організацію безпечних димових завіс, якими парамедики прикриваються від снайперів. Так за останні сім років близько двох тисяч людей навчалось медичному вишколу у “Госпітальєрів”.

У лютому 2019 року у Дніпрі на базі медичного батальйону «Госпітальєри» створили комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра», яке отримало фінансування з бюджету міста. Це перше в Україні комунальне підприємство, метою якого стало навчати всіх бажаючих людей наданню домедичної та першої медичної допомоги потерпілим в різних ситуаціях. Сьогодні, “Госпітальєри Дніпра” ведуть щоденні курси тактичної медицини для силових структур у співпраці з медиками.

З початком повномасштабної війни інструктори “Госпітальєрів” продовжують проводити навчання, найперше для підрозділів ЗСУ, які виїжджають в зони бойових дій, та для тероборони. Зокрема, на Львівщині групи тероборони навчаються основним діям і технікам, які допоможуть зберегти власне життя і життя побратима під обстрілами.

“Навчаємо, перш за все, як накладати турнікет - швидко і болісно, бо ліпше синяки в навчанні, ніж недотиснута артерія і смерть на полі бою. Показуємо техніки евакуації у червоній зоні. Загалом, вчимо всьому, що бійці зможуть ефективно зробити, щоб не дати померти пораненому собі чи побратиму. Більшість хлопців вперше тримають турнікет в руках, але це не є соромно. Навпаки, пройти навчання з парамедицини, то як на ровері навчитись кататись - в потрібний момент в пам'яті зрине все, що і як робити” - розповідає інструктор “Госпітальєрів” львів’янка Надія Басараб.

На лінії зіткнення

У січні 2015 року івано-франківець Мишко Адамчак привіз на передову для батальйону “Госпітальєри” автомобіль і залишився з ними на фронті. Саме допомога кожній людині вижити на полі бою змотивувала його стати добровольцем-парамедиком, адже ще задовго до початку війни хлопець певний час працював гірськолижним рятувальником у Карпатах. У 2017 році він пройшов ротацію та повернувся до цивільного життя, де продовжив працювати на культурному фронті, як вокаліст і сопілкар гурту “КОРАЛЛІ” . Проте, вже 24 лютого повернувся в лави батальйону “Госпітальєри” і став на захист України.

“Я музикант, мій фронт боротьби – також культурний. Навіть на фронті сопілка зі мною. Музика на війні допомагає не тільки мені, а й моїм побратимам. Але зараз я, найперше, водій-парамедик. Ще до початку повномасштабного вторгнення росіян, керівництвом “Госпітальєрів” було створено чіткий план дій для добровольців батальйону: хто, що, де і як буде робити на війні. Ми готувались самі та готували нових парамедиків.

Завдання “Госпітальєрів” рятувати життя поранених максимально швидко. Ми отримуємо інформацію про потерпілих, де ще йде бій і маємо якнайшвидше їм допомогти, незважаючи на обстріли чи вибухи. За один день буває вивозимо до десяти поранених у стабілізаційні пункти чи госпіталі. І це тільки на одній позиції. Були випадки, коли наші екіпажі вивозили й поранених ворогів. На жаль, не обходиться й без загиблих” - розповідає Мишко Адамчак.

Зараз на лінії фронту працює понад 30 екіпажів парамедиків з батальйону “Госпітальєри”, у кожному екіпажі зазвичай працює четверо людей. По Києву та області залучено 145 добровольців: медиків, парамедиків, вогневиків та водіїв. У трьох стабілізаційних пунктах працюють хірурги та анестезіологи. Часто “Госпітальєри” самі стають мішенню ворога.

“Часом отримують поранення і самі Госпітальєри. Загалом, оскільки ведуться активні бойові дії, щодня є багато поранених серед військових та цивільних. Медикаменти, турнікети, бандажі розходяться дуже швидко - за день повністю укомплектована машина екіпажу може стати порожньою. Тому потреба у поповненні усіх запасів є надзвичайно актуальною. У цьому дуже важливою є допомога волонтерів та небайдужих людей в Україні та закордоном” - додає доброволець.

Крім порятунку життів, Мишко продовжує піднімати бойовий дух побратимів музикою – завжди, маючи при собі сопілку, грає в окопах чи на позиціях. Чи не найбільш знаковою мелодією для добровольця є карпатський мотив “Аркан”.

"Це — карпатський гуцульський танець, після якого молодий хлопець отримував право носити бартку (топірець) та підперезуватися чересом (широкий пояс) — ставав потенційним опришком, а отже міг захищати свою землю. Це — дуже знакова і символічна мелодія для нас, українців. І я впевнений, що вона стане одним із тих потужних чинників, які допоможуть нам перемогти ворога й вигнати його з нашої землі", — розповідає Мишко Адамчак.

Добровольчий батальйон “Госпітальєри” не отримує підтримки від держави і своєю діяльністю завдячує виключно людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які їм надходять. Зараз з усього світу добровольці отримують необхідну допомогу. Для них важлива кожна деталь - екіпажі мають бути оснащені усім необхідним, бо зараз домедична допомога надається всім. Як військовим, так і цивільним. Як через аварії та інсульти, так і через кульові та уламкові поранення.



