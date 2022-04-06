Індія на засіданні РБ ООН різко засудила звірства росіян у Бучі.

Досі індійці в ООН завжди ставали на бік Росії.  

 

 

Індія недвозначно засудила вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Постійний представник країни при ООН Тірумурті, виступаючи у вівторок ввечері, п’ятого квітня, на засіданні Ради Безпеки, присвяченому воєнним злочинам росіян в Україні, підтримав заклики до незалежного розслідування.

 

Тірумурті назвав повідомлення про вбивства «глибоко тривожними». «Ми беззастережно засуджуємо ці вбивства і підтримуємо заклик до відкритого розслідування», – процитував його слова телеканал CNN.

 

Індійський представник висловив жаль з того приводу, що «ситуація в Україні не показала будь-яких суттєвих покращень з того часу, як Рада востаннє обговорювала це питання». «Ситуація лише погіршилася, як і її гуманітарні наслідки» –  зазначив він.

 

Як відзначили експерти, засудження Індією Росії на засіданні Ради Безпеки ООН п’ятого квітня є найрішучішою заявою країни щодо аґресивних дій Росії.

 

Індія завжди вважалася союзником Росії. До цього представники країни в ООН завжди виступали на боці Росії й голосували проти резолюцій у Раді Безпеки ООН, Генеральній Асамблеї ООН та Раді ООН з прав людини, які засуджують дії Кремля. В кращому випадку вони утримувалися від голосування.

06.04.2022

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