Бюджет Росії недоотримав у березні понад 300 млрд рублів нафтогазових доходів.

Причиною цього стало запровадження багатьма країнами енергетичного ембарго проти РФ.

 

 

Через зниження експорту російських нафти й газу, а також інших чинників у березні до бюджету Росії від продажу цих енергоносіїв надійшло на 302 мільярди рублів менше, ніж прогнозувалося. Про це у вівторок, 5 квітня, повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на дані міністерства фінансів РФ. Серед причин недоотримання нафтогазових доходів відомство також називає сповільнення надходжень податку на доданий дохід та зростання відшкодування акцизу на нафтову сировину.

 

«Коригування зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв'язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування», — йдеться у повідомленні російського мінфіну.

 

Скорочення експорту російських енергоносіїв спричинене санкціями, запровадженими західними країнами проти Москви після військового вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Вони стосуються, серед іншого, експорту з Росії нафти та газу.

 

За даними російського уряду, сукупний обсяг додаткових доходів від експорту енергоносіїв становив 496,3 мільярда рублів. Міністерство очікує, що у квітні до федерального бюджету надійде 798,4 мільярда рублів додаткових нафтогазових доходів.

 

Тим часом Європейська комісія обговорює черговий, вже п’ятий, пакет санкцій ЄУ проти Росії. Він, зокрема, передбачатиме заборону на закупівлю російського вугілля, закриття портів ЄУ для російських суден, а також подальші обмеження на торгівлю з РФ. «Росія веде жорстоку, безжальну війну, у тому числі проти цивільного населення України. У цей критичний момент ми маємо чинити максимальний тиск», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

05.04.2022

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