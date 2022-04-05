У ВРУ зареєстровано проєкт постанови про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

Володимир В'ятрович

Вчора я, як і мільйони інших людей, побачив жахливі фото з Бучі. Впізнав на них не лише знайомі вулички, якими гуляв, магазини та кафе, де гостював. Впізнав те, що бачив на страшних фото з Харкова 1933-го, фото з європейських міст часів Другої світової чи колишньої Югославії 1990-х.

 

 

На всіх цих фото — страшний злочин, якому за результатами Другої світової війни дали ім‘я геноцид. Так, те, що зараз робить росія, є геноцидом української нації. Черговий геноцид на нашій землі після Голодомору, Голокосту, знищення ромів та депортації кримських татар.

 

Тому ми з колегами — депутатами "Європейської солідарності" та інших політичних сил — зареєстрували проєкт постанови парламенту «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації». Зацитую найважливіше:

 

...нагадуючи, що Російська Федерація проголосила себе державою-продовжувачем СРСР, відповідального за організацію на території України злочинів геноциду – Голодомору 1932–33 років та депортації кримськотатарського народу 1944 року, визнаючи, що політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю, практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний тоталітарний режим, який винен у злочині геноциду – Голокості, констатуючи, що однією з причин нинішніх злочинів тоталітарного режиму Росії стало те, що злочини комуністичного режиму СРСР, на відміну від злочинів нацизму, не отримали належної міжнародно-правової оцінки та покарання, беручи до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні свідчення злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів у Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України

 

Верховна Рада України

постановляє:

 

1. Визнати злочинні дії Російської Федерації, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації.

2. Правоохоронним органам України вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.

3. Закликати іноземні держави та міжнародні організації сприяти розслідуванню злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів на території України, забезпечити невідворотність покарання організаторів і виконавців цих злочинів, невідкладно надати Україні всю необхідну зброю та іншу допомогу, а також застосувати до Росії найжорсткіші санкції з метою зупинення агресії проти України, деокупації всієї території України, припинення геноциду української нації та недопущення його повторення в майбутньому.

 

Певен, український парламент має негайно ухвалити цю постанову, започаткувавши таким чином процес міжнародного визнання злочину Росії геноцидом.

 

Вірю разом із вами у Збройні Сили України та кожного та кожну із нас, хто всіма силами наближає перемогу.

 

І як історик хочу нагадати в час страждань і болю: ми – сильні.

 

Слава Україні!

05.04.2022

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