ППО командування "Захід" цієї ночі збила 4 крилаті ракети ворога.

Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі завдала удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях, — повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ.





"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".



Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід", — ідеться у повідомленні.