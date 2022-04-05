ППО командування "Захід" цієї ночі збила 4 крилаті ракети ворога.

Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі завдала удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях, — повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

 



"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".
 

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід", — ідеться у повідомленні.

 

05.04.2022

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