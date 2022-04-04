Співачка Марина Круть дасть благодійний концерт на підтримку полку "Азов".

8 квітня у Львові в LV Cafe jazz club (вул. Січових Стрільців, 3) відбудеться благодійний виступ співачки, композиторки, поетеси і музикантки Марини Круть. Концерт організовують в рамках проекту "Український Мистецький Фронт" #дешансонізація, а зібрані кошти Марина Круть, ГО "Міжнародна Асоціація Мистців" та "Український Мистецький Фронт" передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення Азов.

Марина родом із Хмельницького, де й оселилася тепер, евакуювавшись із Києва. Вона закінчила школу мистецтв за класом «бандура». Після 2016 року розпочала свою сольну кар'єру. У 2017 році взяла участь у талант-шоу «Х-фактор», а в 2020-му вийшла у фінал нацвідбору «Євробачення».

Квитки на подію - при вході до LV Café Jazz club. Вартість - 500 грн

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

PayPal: afofukraine@gmail.com

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Контактні особи: Сергій Федорчук +38098 2666265 (afofukraine@gmail.com) та Ольга Черткова +38067 7537207 (Оlha.Chertkova@gmail.com)