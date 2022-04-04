До Івано-Франківська переїхало вже 25 підприємств-переселенців.

 

Станом на 1 квітня на територію Івано-Франківської громади переїхало вже 25 суб'єктів господарювання. З них - 8 виробництв (пошиття одягу, виробництво аксесуарів та ін); 2 - ІТ-послуги; 5 - промисловість та інші, - повідомив міський головаа Руслан Марцінків. 

 

 

Для допомоги підприємцям, які в умовах війни вимушені перемістити свій бізнес в Івано-Франківськ та область, працює спеціальний сайт: https://www.savebusinessnow.if.ua/ 

 

Платформа Save Business Now створена спільно з Івано-Франківською міською радою, Івано-Франківською ОДА, офісом Ради бізнес-омбудсмена та БО інноваційного центру “Промприлад.Реновація”. Це загальна синхронізована база, яка спрощує процес переїзду бізнесу та його "адаптації", а також інформацію про фінансову та іншу підтримку.

 

Наразі на сайті можна подати дві форми заявок - якщо ви хочете перемістити бізнес в ІФ та якщо ви хочете прихистити його. 

 

Крім цього, повідомити про вільні площі, зголоситись чи дізнатись інформацію можна і за телефоном: 0964958780 - Вікторія Сусаніна. 

 

Загалом в Івано-Франківській ОТГ станом на 1 квітня 2022 р. зареєструвалось понад 30 тис. внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 600 вже знайшли місце роботи. 

04.04.2022

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