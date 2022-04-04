Ще одна громада на Львівщині перейшла з УПЦ МП у ПЦУ.

На Львівщині громада села Баня Лисовицька, що у Стрийському районі, вийшла з УПЦ Московського патріархату. Парафія перейшла у склад Православної церкви України, - повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Настоятель релігійної громади УПЦ МП о. В. Путятицький відмовився підтримати людей, тому храм відкрили без нього. Священнослужителі ПЦУ уже провели там перше Богослужіння.

«Оскільки храм був опечатаний, люди запросили трьох отців і організували неподалік нього молебень за Мир в Україні. Після цього провели загальні збори, на яких і ухвалили рішення приєднатися до Православної церкви України», – написав Максим Козицький на своєму telegram-каналі.

Раніше у Православну церкву України перейшли також парафіяни Свято-Успенської громади села Речичани, Городоцького району. А ще перед тим таке рішення прийняли настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря у Львові о.Іов (Ольшанський) разом з громадою.