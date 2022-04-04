У Франківську чули вибухи, але обстрілу не було, - Марцінків.

"Ворог хоче посіяти страх, тому буде посилювати ракетні удари по західній Україні", - сказав у ранішньому звернення міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Я дуже сильно прошу жителів нашої громади не писати дурниць і не посіювати фейки про обстріли, – сказав Марцінків. – У Франківську все вчора було спокійно, але не можу таке сказати про інші частини України».

Вчора ввечері, під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 22:13 багато мешканців Івано-Франківська повідомляли, що чули звук вибуху. "Коли війна, то багато домислів. Людям часто дочувається", - прокоментував Марцінків і подякував Збройним силам України, запевнив що ППО добре працюють.

Не підтвердилася інформація і про ракетний удар по Коломиї. "Щодо інформації про нібито чутні вибухи на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно. Зберігайте спокій та будьте пильними. Нехай береже вас Бог!" — написала керівниця ОВА Світлана Онищук.

Втім, Руслан Марцінків закликав іванофранківців не розслабляться. «Ми далі набираємо добровольців, – сказав міський голова. – Зараз буде третя хвиля мобілізації. Нам потрібно формувати додаткові частини. З розумінням поставтеся. Зараз треба дати ворогу по зубах. Надзвичайно важливо не розслаблятися. Ми виграли битву, але треба виграти війну».