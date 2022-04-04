Ракетним ударом по Тернополю виведено з ладу об'єкт критичної інфраструктури. Жертв немає.

Вчора вночі після оголошення повітряної тривоги о 22:13 у Тернополі пролунав вибух — відбувся перший з початку російського вторгнення обстріл міста. Місцева влада, аби не допустити витоку небажаної інформації, розповіла, що трапилася, лише сьогодні вранці.

 

Ворог влучив у один з об'єктів критичної інфраструктури. Який саме — не уточнюють. Жертв і постраждалих, за словами керівника Тернопільської ОВА Володимира Труша, немає.

 

"Ми передбачали, що таке може статися, і вдалися до превентивних заходів", — повідомив він і зазначив, що об'єк, який зазнав атаки, виведено з ладу.

 

Усі комунальні служби в місті працюють безперебійно. "Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", — запевнив міський голова Тернополя Сергій Надал. 

04.04.2022

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