Ракетним ударом по Тернополю виведено з ладу об'єкт критичної інфраструктури. Жертв немає.

Вчора вночі після оголошення повітряної тривоги о 22:13 у Тернополі пролунав вибух — відбувся перший з початку російського вторгнення обстріл міста. Місцева влада, аби не допустити витоку небажаної інформації, розповіла, що трапилася, лише сьогодні вранці.

Ворог влучив у один з об'єктів критичної інфраструктури. Який саме — не уточнюють. Жертв і постраждалих, за словами керівника Тернопільської ОВА Володимира Труша, немає.

"Ми передбачали, що таке може статися, і вдалися до превентивних заходів", — повідомив він і зазначив, що об'єк, який зазнав атаки, виведено з ладу.

Усі комунальні служби в місті працюють безперебійно. "Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", — запевнив міський голова Тернополя Сергій Надал.