Сьогодні у Львові виконуватимуть клезмерську музику на підтримку ЗСУ.

3 квітня о 17:30 в LV Cafe виступить гурт DERECH - представники Єврейської Месіанської громади "'Є:LVIV". Бенд заграє клезмерську музику -  традиційну народну музику східноєвропейських євреїв.

 

 

Гурт “Derech” - в перекладі з Івриту - «шлях».

Склад групи: Віктор Медведєв - гітара; Віталій Гульванський - рояль; Олександр Вілько - барабани; Юрій Гузеєв - бас.

 

Цей захід відбудеться в межах діяльності Українського Мистецького Фронту, мета роботи якого - збір коштів для Збройних Сил України.

 

В місцях, де відбуваються перфоменси Українського Мистецького Фронту, розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

 

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

PayPal: AFofUkraine

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03.04.2022

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