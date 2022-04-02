Коли твій друг - тварина

Павло ПАЛАМАРЧУК

Побутує теза, що зі ставлення до тварин можна зробити висновки загалом про суспільство. Українці з-під обстрілів рятують не лише один одного, а й своїх домашніх улюбленців. Попри те, що тварина в дорозі створює додаткові складнощі, мало хто залишає свою кицьку чи пса. Десятками годин вони добираються із ними до безпечних місць. Тут, у Львові вони туляться у актових та спортивних залах шкіл, ділять простір із іншими сім'ями на тимчасово винайнятих квартирах. 

Про порятунок домашніх тварин вимушеними біженцями від російської агресії наша сьогоднішня фотопідбірка. Ми не скажемо вам імен наших героїв, не опишемо словами пережитого ними болю, але ви самі усе побачите в їніх промовистих очах...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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