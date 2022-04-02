мова – останнє чого позбудешся

на чоло – на серце – на крижі:

горла птахів прозорі як бутлі

білі сніги із крижма

буде язик твій шукати слів

буде ковтати їх з слиною

а мови твоєї простиг і слід

за пагорбом вогким з долиною

не зможеш назвати рідних імен

бо світ – як мізинець

побачиш бджолу – і прозорий мед

вони наче вірш без рими

без музики й того дзижчання її

без волохатого дому

брами небесні бджолі втворіть –

без мови вона невідома

не зможе курка яйце знести

не зможе ріка купатися в глині

не зможе вірш – покаянний стих –

без мови писатися нині

не зможем сказати собі себе

не зможемо світ приручити

мова той же гірній Тибет

мудра така як вчитель

я знаю що їй потрібен мій вірш

бо я її плоть і порох

мово – поети тоді живі

коли ти їм змочуєш горло.