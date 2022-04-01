Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що її обстріляли ракетами українські гелікоптери.

У Бєлгороді зранку в п'ятницю, першого квітня, почалася пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснефти». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

«Відбулася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходів щодо її ліквідації. Є постраждалі. Двоє людей. Це працівники нафтобази. Їм надано першу допомогу, їх життю нічого не загрожує… Для ліквідації пожежі все є. МНС намагається локалізувати пожежу у максимально короткий період. Населенню нічого не загрожує», – написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За його твердженням, по нафтобазі було завдано авіаудару «з двох гелікоптерів Збройних Сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті».

Мешканців вулиць, які розташовані по сусідству з нафтобазою, евакуйовують. Їх тимчасово розміщують на стаіоні «Белгород-Арена».

Нагадаємо, що 29 березня у селі Красний Октябрь біля міста Бєлгород вибухнули склади боєприпасів. Російські посадовці назвали це інцидентом, який був спричинений людським чинником. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що це українські воїни завдали вогневого удару по складу ракетно-артилерійського озброєння на території РФ.