37-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17700 осіб, танків – 625 од., бойових броньованих машин – 1751 од., артилерійських систем – 316 од., РСЗВ – 96 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 143 од., гелікоптерів – 131 од., автомобільної техніки – 1220 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 од., спеціальної техніки – 24 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 11 од., бойових броньованих машин ‒ 16 од., артилерійських систем – 6 од., автомобільної техніки – 19 од., літаків – 8 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од., цистерн із ПММ – 1 од., спецтехніки – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

52,1% танків (з них 4,2% за минулий тиждень),

60,4% бойових броньованих машин (з них 3,8% за минулий тиждень),

19,8% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

43,3% літаків (з них 7,9% за минулий тиждень),

54,6% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

11:34 Радник із ОП Михайло Подоляк не підтримає законопроєкту про заборону діяльності Церкви Московського патріархату в Україні й запевняє, що позиції УПЦ МП і РПЦ не співпадають: "УПЦ іншу позицію зайняла", – сказав він телеканалу "Україна 24". "Я попросив би, щоб люди не спекулювали на цьому, тому що ми можемо отримати конфлікт внутрішній, а нам сьогодні єдність, яку продемонструвала Україна всьому світу, набагато принциповіша і набагато важливіша", – заявив Подоляк.

11:03 Керівники шкільних і дошкільних закладів Мелітополя написали заяви про звільнення, протестуючи проти співпраці з окупантами, повідомив міський голова Іван Федоров.

10:49 Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції, перевела "Енергоатом" разом з усіма станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС. Від 1989 року українські атомні електростанції входили до Московського центру організації.

10:20 Російські війська під час своїх атак зруйнували щонайменше шість зерносховищ на сході України, пише Reuters. Зі слів джерел в уряді США, війна в Україні матиме значний вплив на глобальний продовольчий ринок.

09:55 Австралія надішле до України панциромобілі Bushmaster. Про це заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон, згідно з повідомленням SkyNews. Голова уряду зазначив, що його країна надасть ці броньовики за запитом Президента України Володимира Зеленського, який напередодні виступив в австралійському парламенті й висловив прохання власне про "бушмастери".

09:12 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив за виключення Росії із G20. "Очевидно, що ми не можемо у G20 вести справи звично. Якщо Владімір Путін сидітиме з нами за одним столом, нам буде дуже складно, а для G20 – дуже непродуктивно", – сказав Трюдо.

08:40 Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вирушила до Києва. Вона опублікувала у twitter своє фото на тлі потяга "Укрзалізниці" і прокоментувала: "На шляху до Києва".

08:14 У російському місті Бєлгород зранку в п'ятницю спалахнула пожежа на нафтобазі, котра належить "Роснєфті". Як свідчить відео з камер спостережень у місті, сховища обстріляли гелікоптери. Губернатор області Вячєслав Ґладков повідомив, що по нафтобазі завдано авіаудару "з двох гелікоптерів Збройних Сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Російське Міноборони та особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіації, аж виявилось, що українська авіація громить росіян прямо у великому місті, обласному центрі, через який проходить логістика західного округу ЗС РФ. Юрій Бутусов, головний редактор видання Цензор.НЕТ

07:51 Генеральний штаб ЗСУ зазначає у зведенні, що росіяни покидають територію України на цивільних автомобілях, викрадених в українців.

Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване. На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”. Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!

06:42 Залишаючи ЧАЕС, росіяни викрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, котрі були на атомній станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС, – винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Про це повідомив Євген Крамаренко, голова Державного агенства з питань управління зоною відчуження.

05:25 Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в інтерв'ю CNN, що її країна підтримала санкції проти Росії. "Ми беремо участь у всіх видах міжнародних фінансових санкцій, і це направду щось значить для фінансового сектору Грузії", – сказала вона.

02:33 60-та окрема піхотна бригада та 4-й танковий батальйон 17-ої окремої танкової бригади визволили одинадцять сіл на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове, поінформувало угруповання військ "Південь".

01:21 Президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні про позбавлення звань генералів ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника УСБУ Херсонщини Сергія Криворучка. "Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінно будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі!" – прокоментував Зеленський.

На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня. Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо. Ситуація на Південному напрямку та на Донбасі залишається вкрай складною. Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність. Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер. Володимир Зеленський, Президент України

00:41 Президент Джо Байден заявив – США мають певні свідчення про те, що Путін ізолювався і репресує своїх радників. "Є багато спекуляцій, але здається, що він – не можу казати цього з цілковитою впевненістю – самоізолювався. І є певні ознаки, котрі свідчать про те, що він... гм... звільнив або замкнув деяких своїх радників", – заявив Байден, відповідаючи на питання CNN.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 37-ої доби війни:

Ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва. Окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання. Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України. На Волинському напрямку без змін. На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки. На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити спротив Українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху не має. На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців. На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське. Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя. Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках. На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони. Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

00:11 Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців евакуюватися з області. Він наголосив на тому, що російська армія перекидає додаткові війська на напрямок Донбасу. Гайдай застеріг, що інтенсивність обстрілів зростатиме з кожним днем.