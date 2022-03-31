Японія знов називатиме Курили «окупованою територією».

Відповідні зміни внесено до японської «Синьої книги дипломатії».

   

 

На тлі російського збройного вторгнення Росії в Україну Японія повертає до офіційного вжитку формулювання про окупацію Курильських островів Росією. Відтак Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, яка перебуває під незаконною окупацією».

 

Згадане формулювання міститься в новій редакції підготованого до друку випуску «Синьої книги з дипломатії». Це дипломатичний довідник, який видається в Японії з 1957 року. Про це у четвер, 31 березня, повідомила японська інформаційна аґенція Kyodo News з покликом на свої джерела.

 

Востаннє «окупація» південних Курил згадувалася в «Синій книзі» у 2003 році, а належність Курильських островів Японії – у 2011 році. Потім Токіо вирішило відмовитися від таких формулювань, аби не злити Москву, з якою вело інтенсивні перемовини про статус островів.

 

У березні Росія на тлі західних санкцій, до яких долучилася і Японія, скасувала безвізовий режим для японців, які в'їжджають на Курильські острови, а також вийшла з перемовин щодо мирного договору з Японією та діалогу щодо спільної господарської діяльності на Курилах.

 

Нагадаємо, що 23 лютого, за добу до вторгнення Росії в Україну, Японія, Канада та Австралія долучилися до санкцій, запроваджених США, Великою Британією та Європейською Унією проти Росії через визнання Кремлем незалежності самопроголошених «ДНР/ЛНР». Пізніше Японія ввела персональні санкції проти цілої низки високопоставлених російських чиновників та бізнесменів, у тому числі речника президента РФ Дмитра Пєскова, заступників глави президентської адміністрації Дмитра Козака та Сергія Кирієнка, голови Чечні Рамзана Кадирова, олігархів Алішера Усманова і Геннадія Тимова. Японія також запровадила персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

31.03.2022

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