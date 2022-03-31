На Франківщині до дистанційного навчання долучилися 7 тисяч школярів-переселенців.

В Івано-Франківській області зараз працює 604 заклади загальної середньої освіти, у тому числі і спеціальні, із використанням технологій дистанційного навчання, – повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, наразі до дистанційного навчання вже долучилися сім тисяч дітей із внутрішньо переміщених сімей із загальної кількості зареєстрованих 8,5 тисячі учнів.

Заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти також працюють у режимі дистанційного навчання. Долучитись до навчання у вказаних установах мають можливість і студенти із числа внутрішньо переміщених осіб.

Також на сьогоднішній день в Івано-Франківській області продовжують роботу 23 інклюзивно-ресурсні центри, за потреби надаючи корекційно-розвиткові послуги дітям із особливими освітніми потребами. У такому ж форматі функціонують заклади позашкільної освіти за всіма напрямами. Роботу закладів дошкільної освіти на даний час тимчасово призупинено.