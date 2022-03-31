Російська оперна діва Анна Нетребко засудила війну в Україні.

Вона теж відхрестилася від Путіна, запевнивши, що ніколи не була з ним близькою.

 

 

Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома своєю підтримкою політики президента Росії Володимира Путіна, через місяць після початку російського вторгнення в Україну вирішила засудити війну. Вона теж публічно дистанціювалася від російського лідера. Про це повідомило видання Tagesspiegel з покликом на пост Нетребко у Facebook, опублікований у середу, 30 березня.

 

У публікації співачка висловилася проти російського вторгнення в Україну. «Я категорично засуджую війну проти України. Мої думки – із жертвами цієї війни та їхніми родинами».

 

Всесвітньо відома співачка наголосила, що не підтримує будь-якої політичної партії і не є союзником будь-кого з політиків країни. Відповідаючи на звинувачення в особистих зв'язках із шефом Кремля, Анна Нетребко пише: «Насправді я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за своє життя з нагоди вручення нагород за мою музичну діяльність або на церемонії відкриття Олімпіади. В іншому я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від російського уряду, я живу та сплачую податки в Австрії».

 

50-літня Анна Нетребко розповіла, що відновлює концертну діяльність у Європі. Її найближчі концерти відбудуться у травні. «Я визнаю і жалкую, що мої минулі дії чи заяви могли бути неправильно витлумачені», – написала співачка.

 

Проте, наприклад, театр Метрополітен-опера в Нью-Йорку, який раніше розірвав контракт із Нетребко, поки що не готовий переглянути своє рішення. «Ми прочитали публікацію Анни, але поки що не готові змінити нашу позицію. Якщо Анна у довгостроковій перспективі продемонструє, що вона всерйоз і повністю дистанціювалася від Путіна, я буду готовий до розмови», – заявив директор Метрополітен-опери Пітер Ґельб (Peter Gelb).

 

Наше видання вже повідомляло, що наприкінці лютого багато західних музичних майданчиків відмовилося від співпраці з Анною Нетребко. Так вчинили, зокрема, міланський театр La Scala, Баварська опера, Паризька філармонія, Берлінська опера тощо. Від співачки вимагали, аби вона чітко визначила свою позицію та виступила проти вторгнення в Україну. Тоді Нетребко відмовлялася це зробити, запевняючи, що займається лише мистецтвом і перебуває поза політикою.

 

Нагадаємо, що «позаполітична» Анна Нетребко протягом багатьох років висловлювала прокремлівські погляди. 2014 року вона приїхала з концертом до Донецька, аби підтримати так звану «ДНР», позувала з прапором сепаратистів.

31.03.2022

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