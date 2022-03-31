«О краю мій! Свята руїно,

Новітня Троє в попелах!

Перед тобою гну коліно

І кличу: Боже в небесах,

За кров, за муки, за руїну,

Верни, верни нам Україну!»

Годі повірити, що ці слова з-під пера Богдана Лепкого злетіли у світ ще за часів Першої світової… Годі повірити, бо такі вони співзвучні з нинішньою страшною реальністю в Україні…

Троя – найдавніший символ спричинених війною страждань, але й – символ слави, символ високої мужності захисників свого краю. Недарма гуманісти XVI ст. з Троєю ототожнювали Київ. Саме тут, на Київських пагорбах, дошукувалися поховань героїв Троянської війни…

Згадавши Трою, згадуємо й Евріпідові «Троянки», чи не найзворушливіший спрямований проти жахіть війни драматичний твір. Чуємо жалі троянок, яких женуть силою (депортують) «в чужі оселі, в неволю»… Але над усіма голосами, над стугоном пожеж і гуркотом руїн – пророчий, з-поза тисячоліть, звернений і до нас голос цього ж, «найтрагічнішого з-поміж трагіків», Евріпіда:

«Який же нерозумний, хто міста бере,

Могили, храми, все святе спустошує! –

Він завтра ж не уникне й сам загибелі!»…

І те переможне, осяяне світлом свободи «завтра» – неодмінно настане!