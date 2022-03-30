Жінок Івано-Франківська кличуть вчитися стрільбі.

Навчання зі стрільби для усіх охочих почнуть проводити в Івано-Франківську, починаючи з 4 квітня, — анонсував міський голова Руслан Марцінків.

"Розпочали навчання ще до початку повномасштабної війни, а зараз продовжимо. Думаю, саме зараз час пройти такий вишкіл, особливо жінкам. Ворог повинен відчувати, що жителі нашого міста, краю будуть воювати. Ворогу тут дуже не раді, з кожного вікна буде стріляти не тільки чоловік, але і жінка", — сказав він.

Навчання стрільбі проводитиметься щодня о 16 год., крім суботи та неділі, у ліцеях №18, №20 та у СДЮШОР №1 (спортивна школа). На сторінці Руслана Марцінківа незабаром має з’явитися анкета для реєстрації на навчання.