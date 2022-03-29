Франківців закликають максимально обробляти городи.

З початком садово-городніх робіт для мешканців міста працюватиме 14 маршрутних автобусів до ділянок обробітку земель, — повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Дуже важливо максимально обробляти кожен клаптик землі. Ми також чекаємо на старт робіт нашого КП "Франківськ-агро". Будемо садити поля. Адже розуміємо, що нам необхідний запас продуктів», — сказав він.

Марцінків наголосив, що всі сільськогосподарські землі у власності громади міста мають бути оброблені. Інакше влада буде складати акти про невикористану землю, яка буде вилучатись під садівництво для потреб ЗСУ.

Крім цього, у суботу в Івано-Франківську буде проведено перший сільськогосподарський ярмарок 2022 року біля стадіону "Рух" (вул. Чорновола 128).

З 09:00 до 15:00 на ярмарку будуть представленні крафтові та сільськогосподарські продукти від місцевих виробників. Запрошуються всі гості міста та місцеві виробники.