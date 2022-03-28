Євроунія зможе цілковито відмовитися від російського газу упродовж двох років.

За словами Жозепа Борреля, ЄУ переорієнтується на енергетичні ресурси Близького Сходу.

Європейська Унія зможе відмовитися від постачання російського газу впродовж двох років. Про це заявив високий представник Євроунії з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнив, що Європа не прагне заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією постачання на свою територію.

«Ми хочемо зменшити нашу залежність від російського газу та нафти, ми занадто від них залежимо. Тепер стало зрозумілим, що Росія є ненадійним партнером, тому ми намагаємося диверсифікувати ресурси, і Близький Схід може зіграти велику роль. Зелені проєкти також сприятимуть зменшенню нашого споживання (фосильних енергоресурсів, – ред.)», – сказав керівник європейського зовнішньополітичного відомства.

Боррель також зазначив, що Європейська Унія надає «максимально можливу підтримку Україні» під час її війни з Росією. «Ми надаємо зброю Україні, тому що вона захищається, щоб не дозволити росіянам досягти своїх аґресивних цілей. Те, що Росія робить, – це систематичне знищення без дотримання прав людини, це грубе порушення прав людини, законів і норм про права. Тож ми завжди допомагатимемо їм (українцям, – ред.) захищатися».

На початку березня на тлі російського збройного вторгнення на територію України Європейська комісія репрезентувала план щодо прискореної відмови від російської сировини. Згідно з документом, до кінця року ЄУ скоротить споживання російського газу на дві третини.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країни – члени Євроунії почнуть закуповувати газ спільно та скоординовано, щоб усунути конкуренцію між членами ЄУ на газовому ринку. Це має допомогти знизити ціни на пальне.

Нагадаємо, що 23 березня президент Росії Володимир Путін доручив російському уряду перевести у рублі платежі за імпортований російський газ для держав зі списку «недружніх країн». Путін пояснив, що Москва має намір відмовитися в розрахунках від усіх валют, які «скомпрометували себе». Утім поки що ніхто з європейських імпортерів російського газу не виявив готовності переходити на оплату в рублях, тим більше, що це не передбачено раніше укладеними контрактами.

До російського списку «недружніх країн» входить пів сотні держав, серед яких усі країни Євроунії. До списку внесено країни, які запровадили проти Росії санкції у зв'язку з російським вторгненням в Україну або підтримали їх.