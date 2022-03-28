33-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:13 Кабінет Міністрів скасував поділ на карантинні зони, повідомляє "Укрінформ". Уряд також припинив дію норми про відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників. Громадянам усе ж рекомендують дотримуватися протиепідемічних заходів.

15:47 Співголова "ОПЗЖ" Вадим Рабінович повідомив про призупинення діяльності партії. "Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи!" – ідеться у зверненні Рабіновича. Сам нардеп перебуває в Ізраїлі. Він стверджує, що виїхав за кордон іще до початку бойових дій, на операцію.

15:04 Воїнство 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого збило російський гелікоптер. "Мінус одна птічка рашистська... Плюс один урок до Перемоги! Князівські воїни знищують мерзоту на землі і в повітрі!" – прокоментували хлопці.

14:35 Президент Росії Владімір Путін не поважно ставиться до переговорів української та російської делеґацій, пише російське видання "Агентство". З одного боку, посередникам – в їх числі Роман Абрамович – вдається донести до Путіна якісь "базові речі", і "вже непогано, що тепер Путін не вважає Зеленського наркоманом". Водночас президент РФ спілкується із силовиками та ставить армії такі завдання, про які цивільні переговорники не знають. Проблема переговорів – різні можливості українців та росіян, їхній статус та повноваження. Путін безпосередньо не спілкується з головою російської делеґації, своїм помічником Мединським – його роботою займається глава адміністрації президента РФ Вайно та його заступник Козак. З українського боку учасники, навпаки, перебувають на прямому зв'язку із Зеленським – "по telegram", як кажуть джерела.

14:06 Мешканці Енергодара вийшли на протест проти окупації. Мітингувальники вимагали випустити з неволі першого заступника міського голови Івана Самойдюка. На акції пролунав державний гімн. "Попри все Енергодар був і залишається українським містом", – прокоментував міський голова Дмитро Орлов.

13:41 Генеральний штаб ЗСУ фіксує спроби росіян перегрупуватися "з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей". В районі міста Ізюм противник шикує ряди, здійснює поповнення боєприпасів з метою відновлення наступу на Слов’янськ. Росіяни обстріляли Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. У напрямку на Терни ворог зазнав втрат і відступив до Макіївки. У районі Нью-Йорка ворог двічі здійснював спроби штурмових дій, але безуспішно. У Маріуполі росіяни продовжують рух до центру міста, йдеться у зведенні, складеному станом на 12:00.

13:27 Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю The Economist, що росіяни вбили кількох представників місцевого самоврядування, викрадених під час окупації. "Вони викрадають міських голів. Деяких убивають. Деяких ми не можемо знайти. Деякі, кого нам таки вдалося відшукати, були мертвими. А деяких вивезли", – розповів Зеленський. Він додав, що викраденнями займається визначений окупантський загін.

12:54 У понеділок російські медії активно поширюють інформацію про те, що учасника переговорів із Росією народного депутата Рустема Умерова було отруєно після першої зустрічі делеґацій у Білорусі. Сам Умеров прокоментував: "Зі мною все гаразд! Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації". Натомість соратники нардепа Ірина Геращенко і Ахтем Чийгоз підтвердили інформацію про отруєння Умерова. Понад те, Чийгоз розповів, що його приятелеві стало відчутно зле після повернення з Білорусі і йому надавали кваліфіковану допомогу в Туреччині. Водночас двоє депутатів висловили подив, що інформація про отруєння почала активно поширюватися лише зараз, через місяць після тієї зустрічі. Відзначимо, що в російських медіях повідомлення про інцидент із Умеровим поширюють у зв'язці з тим, що в Україні було вбито одного з учасників перемовин Дениса Кирєєва.

12:23 У містечко Гола Пристань на Херсонщині ввійшли російські загони. Про це повідомив місцевий підприємець, політик Юрій Зеленін. "У місті величезна кількість військовиків армії загарбника. Все місто оточене з усіх сторін", – написав він у Facebook.

12:02 Російські війська захопили будівлю офісу Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у Херсоні. "Зламали двері, зняли державний прапор і, ймовірно, винесли техніку та документи", – повідомили у представництві. В офісі не виключили, що росіяни спробують вчинити якусь провокацію.

11:44 Вранці у понеділок на морському узбережжі в районі турецького міста Інеада, неподалік від кордону з Болгарією, виявили міну – вже другу з моменту початку конфлікту. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

11:26 Міністерство закордонних справ України закликало українців, незаконно депортованих до РФ, повідомляти свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах.

10:55 Велика Британія передала Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, розповів міністр оборони Бен Воллес в інтерв'ю The Daily Mail. Водночас він повідомив, що британці не зможуть передати українцям свої танки, бо оперування ними потребувало би тривалої підготовки, а тому не було би помічним у теперішньому конфлікті.

10:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 тис. осіб, танків ‒ 586 од., бойових броньованих машин ‒ 1694 од., артилерійських систем – 302 од., РСЗВ – 95 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 123 од., гелікоптерів – 127 од., автомобільної техніки – 1150 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн з ПММ – 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66, спеціальної техніки – 21, пускових установок ОТРК/ТРК – 4. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 400 ворогів, танків ‒ 4 од., бойових броньованих машин ‒ 30 од., артилерійських систем – 8 од., автомобільної техніки – 6 од., РСЗВ – 2 од., засобів ППО – 2 од., літаків – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

48,8% танків (з них 6,4% за минулий тиждень),

58,4% бойових броньованих машин (з них 4,8% за минулий тиждень),

18,9% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

37,3% літаків (з них 7,3% за минулий тиждень),

52,9% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

10:17 Від початку війни російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів; 74 знищено повністю, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемаратону.

10:09 Уже 42 країни подали свої звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через воєнні злочини Росії в Україні, повідомив міністр юстиції Денис Малюська. "В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких уже ведеться розслідування", – прокоментував Малюська.

09:48 У понеділок у Стамбулі відбудуться переговори між українською та російською делеґаціями. Ввечері Президент Володимир Зеленський сказав у зверненні: "Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі", – заявив Зеленський.

09:01 Із України виїхало за кордон 3,8 мільйона людей, свідчать дані управління верховного комісара ООН у справах біженців.

08:43 У Луцьку долають пожежу на нафтобазі, враженій увечері в неділю російськими ракетами, повідомив голова Волинської обласної адміністрації Юрій Погуляйко в етері телемаратону.

08:22 У Відні відбувся великий благодійний концерт на підтримку України. На акцію зібралося близько 100 тисяч людей, повідомляє Kurier. На площі продемонстрували виступ Президента України Володимира Зеленського. Виступив і австрійський президент Александер ван дер Беллен.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 33-ої доби війни:

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке. На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів. На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони. На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

07:19 На церемонії вручення "Оскара" вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв, постраждалих від війни Росії в Україні.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 33-ої доби війни:

З метою продовження ведення повномасштабної збройної агресії проти України противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу. Водночас відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території російської федерації. На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил республіки білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК “Искандер-М”. На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію білорусі для відновлення боєздатності. Так, відзначається виведення з території Київської області на територію республіки білорусь до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу. На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію російської федерації. Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії. На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має. Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи. На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін. Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

00:08 Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю російським журналістам, що він направду готовий погодитися на нейтралітет України в обмін на ґарантії безпеки. "Ми готові на нього йти. Це головний пункт", – сказав Зеленський. Він заявив, що леґалізувати цю домовленість належало би на всенародному референдумі. З його слів, така процедура зайняла би менше часу, аніж внесення змін до Конституції через Верховну Раду. "Референдум відбудеться упродовж кількох місяців, а зміни до Конституції відбуватимуться щонайменше рік, згідно з нашим законодавством", – зазначив Президент.

При тім Зеленський сказав, що на час референдуму з території України належало би відвести війська. "Ніхто ніколи не зарахує результати референдуму, якщо на території країни перебувають війська або незаконні збройні формування", – пояснив він. У питанні відведення військ Зеленський згоден на компромісні формулювання – загони агресора можна було би зібрати на окупованих до 2022 року територіях. "Вивести війська РФ на "компромісні території" – тобто це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди. Я розумію, що примусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни (Зеленський, очевидно, мав на увазі відвоювання Криму, – ред.). Я прекрасно все розумію. Тому й кажу: це компроміс. Поверніться туди, з чого все починалося, і там ми спробуємо вирішити питання Донбасу", – заявив Зеленський.