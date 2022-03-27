32-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:44 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що офіційний Лондон не зніматиме санкцій, допоки Росія не припинить вогонь і не виведе своїх військ із України, а також не дасть надійних ґарантій безпеки та зобов'язань не повертатися до агресії.

11:02 Українське військо звільнило від росіян село Вільхівка на схід від Харкова. Про це повідомили командири харківського осередку територіальної оборони "Азов". На відео, поширеному на їхньому телеканалі, видно розбиту техніку росіян; два десятки ворогів потрапили у полон.

10:45 Західні офіційні особи підтвердили інформацію, що російські солдати вбили полковника, наїхавши на нього важкою технікою. Внаслідок важких травм командир 37-ої мотострілецької бригади загинув. "На нашу думку, командира було вбито своїми ж солдатами через масштабні втрати, завдані його бригаді... Його було вбито навмисно", – сказав посадовець, згідно з повідомленням Politico. Раніше про цю історію повідомляли в українських армійських структурах.

10:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 16 600 осіб, танків ‒ 582 од., бойових броньованих машин ‒ 1664 од., артилерійських систем – 294 од., РСЗВ – 93 од., засобів ППО – 52 од., літаків – 121 од., гелікоптерів – 127 од., автомобільної техніки – 1144 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн з ПММ – 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56, спеціальної техніки – 21, пускових установок ОТРК/ТРК – 4. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 7 од., бойових броньованих машин ‒ 24 од., артилерійських систем – 1 од., автомобільної техніки – 13 од., РСЗВ – 2 од., засобів ППО – 1 од., літаків – 4 од., спецтехніки – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

48,5% танків (з них 7,0% за минулий тиждень),

57,4% бойових броньованих машин (з них 4,4% за минулий тиждень),

18,4% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

36,7% літаків (з них 7,3% за минулий тиждень),

52,9% гелікоптерів (з них 2,5% за минулий тиждень).

10:02 Росіяни обстріляли житлові квартали Красногорівки касетними боєприпасами із РСЗВ "Торнадо-С". Снаряди впали посеред вулиць приватного сектора. "Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси", – констатували у Нацполіції.

09:40 Пожежа на нафтобазі у районі вулиці Новозонесенської у Львові після суботнього обстрілу вирувала цілу ніч – пожежникам довелося гасити вогонь 10 годин. ДСНС повідомила, що полум'я загасили о 06:49.

09:17 Міністерство оборони Великої Британії вважає, що російська армія фокусує свої зусилля на оточенні українського війська в районі зони проведення ООС. "Схоже, російські сили концентрують зусилля на тому, щоб спробувати оточити українські сили, котрі перебувають акурат навпроти сепаратистських регіонів на сході країни, просуваючись із Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", – йдеться у повідомленні у twitter. Міноборони додає, що українським підрозділам вдається проводити вдалі контратаки на півночі, котрі не дають противнику виконати перегрупування сил.

08:43 Президент України Володимир Зеленський удостоїв званням "Герой України" 15 військовослужбовців, трьох із них – посмертно. Як зазначено в указі, звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі". Звання "Герой України" з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно) отримали: лейтенант Богдан Корнійчук, штаб-сержант Сергій Кулик; старший лейтенант Денис Максишко.

Також звання "Герой України" з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно: старшому лейтенанту Владиславу Бандарю; полковнику Сергію Барановському; підполковнику Сергію Бурковському; підполковнику Івану Голішевському; штаб-сержанту Роману Гришаку; капітану Віталію Гуралю; молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну; капітану Роману Драгомирецькому; старшому лейтенанту Артуру Кравченку; капітану Миколі Любарцю; капітану Юрію Михайлюку; майору Євгену Шматалюку.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 32-ої доби війни:

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво не відмовляється від продовження здійснення злочинних дій. За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким. По маршрутах руху російських військових колон по території республіки білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої. Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин. Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна. На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.

01:23 Командування Повітряних сил ЗСУ – про обстріл Львова: "Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова".

00:55 Місто Славутич на півночі Київщини окупували росіяни. Про це заявив міський голова Юрій Фомічов. Нагадаємо, вранці в суботу у Славутичі відбулася велелюдна акція протесту проти окупації. Русскі спробували розігнати мітинг і застосували вогнепальну зброю, та це не відлякало містян. "Все місто вийшло на вулиці з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна. Що нам не потрібен ніхто інший, тому що це наша земля. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики", – заявив Фомічов. Зі слів міського голови, внаслідок зіткнень із русскім міром у суботу загинуло щонайменше троє людей.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 32-ої доби війни:

Противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Жодного з поставлених завдань повністю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках. За наявною інформацією, з метою вирішення проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів. Щодо дій противника на окремих напрямках. На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи збройних сил республіки білорусь проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей. На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві. За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ої загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва із південно-західного напрямку. На Сіверському напрямку противник силами зі складу Центрального воєнного округу активних наступальних дій не проводив. Намагався зосередити основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Не полишав спроб блокування міста Чернігова силами окремих підрозділів зі складу 41-ої загальновійськової армії та 90-ої танкової дивізії Центрального воєнного округу. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин. Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил російської федерації та росгвардії намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто російськими окупантами встановлені блокпости. У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ої окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань. Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти. Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості. На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту. У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ої танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ. В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста. У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка. Відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами у напрямку населеного пункту Барвінкове та, імовірно, у напрямку на місто Слов’янськ. На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя. В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста. В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій. У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов. Продовжує здійснювати штурм Маріуполя, наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не має. На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано. У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів Збройних Сил України.

00:09 Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що Росія своєю агресією змушує громадян України відмовлятися від російської мови. "Російська мова буде асоціюватися саме з вами, з цими вибухами та вбивствами, вашими злочинами... Росія сама робить все, щоб на території нашої країни сталася дерусифікація. Ви це робите. За одне покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самогубної політики", – сказав Президент.