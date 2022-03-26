Ракети, що влучили у об'єкти Львова, були випущені із Севастополя.

"У Львові відбулося два ракетні удари. Перший о 16:30 - дві ракети влучили у нафтобазу. Другий о 18:55 - дві ракети уразили об'єкт оборонної інфраструктури - завод. Обидва об'єкти розташовані у житлових районах міста. По медичну допомогу звернулося п'ятеро осіб. Зараз відбувається гасіння пожеж", - повідомив на екстренному брифінгу керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. "Загиблих, нащастя, немає. Але це були чіткі попадання по інфраструктурі, пошкодження серйозні. У будівлях сусідніх школи та дитячого садочку вилетіли вікна", - додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер міста повідомив, що ракети було випущено із Севастополя і що ніхто не знає, яке місто і який об'єкт є наступним у планах ворога. "Я думаю, що агресор так передає привіт президенту США Байдену, який сьогодні є у Польщі, а Польща від нас за 70 кілометрів. Весь світ має зрозуміти серйозність загрози і надати допомогу Україні", - сказав Андрій Садовий.

Він додав, що мілітарні об'єкти були виведені зі Львова ще до 25 лютого, а, отже, ворог б'є по цивільному населенню.

Тим часом СБУ звернулося з засторогою до іноземних журналістів, які почали транслювати наслідки обстрілу Львова буквально одразу після влучання ракет. " Наполегливо радимо вам не здійснювати фото та відеофіксацію обстрілів та їх наслідків. Ви у такий спосію сприяєте корегуванню ворогом наступних ударів. Така діяльність іноземних журналістів може бути кваліфікована, як шпигунство (ст.114 ККУ), а українських - як державна зрада (ст.111 ККУ), - повідомила речниця Служби безпеки України.

Додамо, що прямі трансляції з місць ракетного обстрілу Львова провадилася нині на двох іноземних телеканалах: CNN та BBC.