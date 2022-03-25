Львів отримав від Польщі 20 автобусів, завантажених гуманітаркою. Очікується ще шість.

Протягом цього тижня Львів отримав від міст Польщі 20 великих низькопідлогових автобусів і гуманітарну допомогу. До кінця місяця місто має отримати ще 6 автобусів із РП, — повідомили у Львівській міській раді.





«Напередодні Львів отримав 7 автобусів з Польщі. Це 2 автобуси Сканія від Яворно, 5 автобусів Соляріс від Кракова. А вчора отримали 13 автобусів із Катовіце, Сосновєц, Тихув і Свєркланєц. Це великі низькопідлогові автобуси 2009-2010 років випуску. Усі автобуси приїхали з гуманітарною допомогою від цих міст. Зараз наші фахівці оглядають технічний стан автобусів і будемо визначати, куди задіяти. Однозначно, що ці автобуси будуть курсувати як на маршрутах по місту, так і для перевезення вимушено переміщених осіб до кордону з Польщею", — розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Міська рада вдячна польським містам за таку важливу допомогу нашому місту, адже з огляду на велику кількість осіб, які зараз приїхали до Львова, потреба у транспорті буде лише зростати.

Також Львів очікує отримати у суботу 2 автобуси з міста Ґданськ і 2 автобуси з міста Ґдиня. А 28 березня 1 автобус з міста Плок, 31 березня ще 1 автобус з міста Бялосток.

Як повідомив Орест Олеськів, з часу війни в Україні та з огляду на велику кількість вимушено переміщених українців, які почали приїздити до Львова, велика кількість автобусів, які курсували на маршрутах у місті, були зняті з рейсів і задіяні для потреб ЗСУ, а також для перевезення переселенців до кордону з Польщею. Автобуси працюють вдень і вночі. Проїзд для переселенців безкоштовний.

«У перші дні війни на маршрутах міста курсувало 167 одиниць транспорту, з яких 118 АТП-1. З 1 березня щоденно кількість транспорту на маршрутах зростала. Зараз на маршрутах курсує 289 одиниць. Так, із першого дня воєнного вторгнення Росії частина автобусів кожного підприємства-перевізника була вилучена для потреб ЗСУ. Зокрема щоденно задіювалось близько 30 автобусів від АТП-1. А з часу прибуття до Львова великої кількості внутрішньо переміщених осіб АТП-1 задіює автобуси для перевезення наших громадян до кордону з Польщею. Для цих потреб спочатку виділялося близько 50 автобусів, зараз задіюється 20-30 автобусів. За цей час виконано 1373 рейси і перевезено приблизно 110 тис. осіб», — повідомив Орест Олеськів.



