У Івано-Франківську для переселенців відкрили безкоштовні курси вивчення української.

В Івано-Франківську відкрили безкоштовні курси української мови для людей, які вимушено переїхали з інших регіонів України, — повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

 

 

Уроки відбуватимуться у ліцеях №5, 7, 18 та 22. А також в інших закладах, де тимчасово перебувають внутрішні переселенці. 

 

“Уроки відбуватимуться щодня. Розпочнемо з окремих лекцій, таких як «Кохай українською» чи розбір оновленого правопису. А згодом оформимо як повноцінний курс”, – пояснила Вікторія Дротянко.

 

Франківці, які зацікавилися, теж можуть долучитися. Щоби записатися на заняття, потрібно заповнити онлайн-форму. Щодо деталей повідомлять додатково телефоном. 

24.03.2022

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