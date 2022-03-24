Львівські десантники знищили групу диверсантів.

Львівські десантники знищили російських диверсантів, які використовували цивільний транспорт, – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий з посиланням на оперативну інформацію від ЗСУ.
У повідомленні ЗСУ йшлося, що виявлення і знешкодження диверсантів здійснили підрозділи 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Втім про яку конкретно область України йдеться, не уточнювалося.
«Диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками», – написав міський голова Львова.
24.03.2022