молоді поети Тернополя читають зі мною
вірніше – я з ними
ми об’єднані нині поезією і війною
їхні іменники – мої рими
я не знаю їхніх імен – ні їхніх віршів
ані тусовок – ані книжок
я прочитав з екрану з-за океану першим
вони – крок у крок
я вслухавсь у їхні слова – в музику й звук
ми не збирали коштів
тільки вірші для очей і для вух
в центрі – «На пошті»
що я скажу їм про світ і Нью-Йорк?
чи про свою безпеку?
у нас спільна із ними мова і кров
одні солов’ї й лелеки
у нас із ними спільна гірка земля
хоча різні поетики
ми з одного кореня й одного зерна
ми – просто поети
ми читали для себе й для всіх україн
війни й перемоги
в рідному місті – між рідних стін;
я знаю для чого
читаю із ними вірші війни
пліч-о пліч із ними
і як же змужніли цієї весни:
їхні іменники – й мої рими
23.03.2022