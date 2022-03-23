28-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:30 Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини братів Ігоря та Григорія Суркісів без провірки. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану; декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Згідно з даними "Української правди", Суркіси виїхали до Угорщини із родинами 26 лютого ввечері; український пункт вони прошмигнули, а на угорській митниці оформили готівку у 17,6 мільйонів доларів. В авто Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними – їм 20 і 28 років.

14:18 Українська розвідка опублікувала запис розмови російського генерал-полковника Міхаіла Мізінцева зі своїми підлеглими. Мізінцев керує операцією блокади Маріуполя і заохочує терор проти мирного населення; його формальна посада – начальник Національного центру управління обороною РФ. Під час наради він називає підлеглих «ублюдками», «мразями», «рожами вонючими» і «гадьонишами», кільком людям погрожує вбивством – утопленням у морі, травмуванням розбитою пляшкою. Дата запису і обставини фіксації погроз не розголошуються. "Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!" – прокоментували в управлінні розвідки Міністерства оборони.

14:01 У Миколаєві вирішили послабити суворість "сухого закону". "У суботу та неділю можна буде купувати та продавати алкоголь. Починаємо послаблювати обмеження", – заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, згідно з повідомленням "Суспільного".

13:54 Українські Повітряні сили збили два російських літаки у південно-східному регіоні Харківщини, повідомили у повітряному командуванні "Схід". "Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони «приземлили» ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", – поінформували у командуванні.

13:38 Збройні Сили України взяли в кільце Ірпінь, Бучу, Гостомель. Про це повідомляє Бучанська міська рада. "Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі", – поінформували в муніципалітеті. В окупації залишаються Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка; у населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування

13:14 Офіційний Київ спростовує інформацію Москви, начебто вже відбулося два обміни полоненими між Україною та Росією. Про такі операції повідомила речниця російського МЗС Марії Захарова. "Ні, у мене немає такої інформації. Росія живе в паралельній реальності, сама проводить обміни, сама про це пише. Ми не проводили обміни", – прокоментувала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук "Українській правді".

12:58 Кремль заперечує інформацію про те, що російські війська відкривають вогонь по мирних мешканцях. "Російські військовики не стріляють у цивільних, не завдають по них ударів, а допомагають їм", – сказав речник Путіна Дмітрій Пєсков у коментарі "РІА Новості".

12:44 "На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу", – зведення Генштабу ЗСУ.

12:20 Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк збиткується зі зникнення чільних росіян із інформаційного простору: "Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова. Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору. Залишився тільки Лавров", – прокоментував Подоляк у telegram'і.

12:09 Національна поліція України оприлюднила фото російського військовослужбовця, якого розшукують за звинуваченням у вбивстві та зґвалтуванні. "На початку березня під час окупації села на Броварщині військовослужбовець рф застрелив господаря одного із будинків, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Статевий злочин окупант чинив неодноразово, при цьому погрожував жінці та її малолітній дитині розправою", – підтвердили у поліції. Згідно з оперативною інформацією, покидька було ліквідовано українським воїнством. Втім, поки цієї інформації не підтверджено офіційно, на ґвалтівника склали підозру; його оголосять у міжнародний пошук через порушення законів та звичаїв війни.

11:54 Президент Росії Владімір Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Таким чином російська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які переселились до українського Криму після 2014 року.

11:35 Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу не з'являється в інформаційному просторі вже майже два тижні, звертає увагу ресурс "Аґєнтство". Останні новини від міністра були датовані 11 березня. А до того бравий російський вояка створював десяток інфоприводів щоденно.

11:02 Президент США Джо Байден вирушив до Європи. Спочатку він відвідає Брюссель і візьме участь у саміті НАТО та зустрінеться з лідерами країн «Великої сімки» та Євросоюзу, де обговорюватимуться підтримка України та заходи впливу на Росію. Потім Байден вирушить до Польщі, де обговорюватиметься гуманітарна криза та ситуація з біженцями.

10:50 Британська розвідка оприлюднила щоденний звіт про стан справ російських військ:

• На півночі України ситуація залишається в основному без змін: російські сили, ймовірно, проводять перегрупування, перш ніж відновити масштабні наступальні операції".

• Російські війська намагаються оточити українські сили на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

• Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.

10:42 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15600 осіб, танків ‒ 517 од, бойових броньованих машин ‒ 1578 од, артилерійських систем – 267 од, РСЗВ – 80 од, засоби ППО – 47 од, літаків – 101 од, гелікоптерів – 124 од, автомобільної техніки – 1008 од, кораблі /катери – 4 од, цистерн з ПММ – 70, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42, спеціальна техніка –15.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 8 од., бойових броньованих машин ‒ 22 од., артилерійських систем – 15 од., автомобільної техніки – 8 од., засобів ППО – 2 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 7 од., цистерн із ПММ – 10 од, катерів – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

43,1% танків (з них 6,1% за минулий тиждень),

54,4% бойових броньованих машин (з них 4,9% за минулий тиждень),

16,7% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

30,6% літаків (з них 4,5% за минулий тиждень),

51,7% гелікоптерів (з них 6,7% за минулий тиждень).

10:35 Білорусь знову заперечує плани участі її збройних сил проти України, цього разу про це сказав держсекретар Ради безпеки Білорусії Олександр Вольфович: «Сьогодні Збройні Сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але лише на території своєї країни. Про це говорив президент, і я офіційно вам заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати. Ми дуже не хочемо і шкодуємо про те, що відбувається сьогодні на території нашої сусідської, братської країни – України. Ми не маємо права цього допустити. Сьогодні для цього робиться все. Нас намагаються втягнути, намагаються втягнути нашу країну у ці воєнні дії. Білорусь ніколи не переслідувала агресивних цілей."

10:15 Вчора ввечері було завдано трьох ракетних ударів по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль, не уточнивши розташування чи призначення об'єкта. За день наші Збройні сили збили один безпілотник і одну ракету. Під час однієї з тривог увечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються.

10:07 Національна поліція відновлює свою роботу в місті Ірпінь неподалік від Києва. Правоохоронці проводять "зачистку" території від російських диверсантів. Місто далі обстрілюється роcіянами.

09:54 У місті Рубіжне на Луганщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, зокрема, двоє дітей. Трагедія сталася увечері у вівторок, коли армія РФ посилила обстріли. "Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий «русскій мір» – це смерть маленьких діточок", – заявив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

09:32 У Чернігові російські солдати розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом. На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав, повідомив "Суспільному" голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

09:10 The New York Times пише, проаналізувавши супутникові знимки на півночі Херсона: росіяни вивели авіаційну техніку із аеродрому в Чорнобаївці.

08:41 Росіяни цілу ніч спалювали місто Тростянець на Сумщині. "Пекло навколо Тростянця – всю ніч тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли. Унаслідок бойових дій вчора ввечері загорілося одне з підприємств, пожежу загасити не можливо. Орки не пускають ДСНС загасити вогонь", – прокоментував голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

08:26 Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що на території Білорусі знищено елементи залізничної інфраструктури, аби унеможливити транспортування військової техніки в Україну. Згідно з інформацією відомства, ці диверсії вчинили "представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною". Водночас, згідно з інформацією Генштабу, по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки "і подальше її накопичення вздовж українського кордону".

08:03 Вночі росіяни обстріляли Київ. Снаряди влучили у житлові будинки у Святошинському і Шевченківському районах, спричинивши руйнування і пожежі. Зі слів заступника голови КМДА Миколи Поворозника, четверо людей травмовані.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 28-ої доби війни:

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя. Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя. На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин. На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ. На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області. Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони. Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу. Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет. На території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід. На території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою білорусь та Україною. Інформація уточнюється. Водночас, за наявною інформацією, по території республіки білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону. Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

07:00 За аналізом вашингтонського Інституту вивчення війни:

• Російські війська, ймовірно, переходять до фази тривалого бомбардування українських міст через провал початкової кампанії Росії з оточення та захоплення Києва та інших великих міст.

• Протягом минулої доби російські війська на північному сході України не проводили жодних наступальних дій.

• Українські війська провели успішні локалізовані контратаки на північний захід від Києва.

• За минулу добу українські війська відбили кілька штурмів російських військ у Донецькій та Луганській областях.

• Російські війська продовжують повільно, але неухильно просуватися в Маріуполі.

• Росія, можливо, не змогла призначити загального командувача для свого вторгнення в Україну, що призвело до того, що російські сили просування конкурували за обмежені постачання та не змогли синхронізувати свої операції.

07:14 Керівник ОП Андрій Єрмак закликав країни Заходу, а також Китай та Індію досягнути згоди в питанні війни в Україні і спільно стримати Росію. "Ви можете порозумітися. Російська агресія проти України комусь може здаватися слушною нагодою для реалізації власних амбіцій. Однак насправді це хибне враження: сподівання, що війну вдасться локалізувати в Україні – марні", – заапелював Єрмак.

06:34 США не виключають виключення Росії із "Великої двадцятки". "Ми вважаємо, що присутність Росії у міжнародних інституціях і міжнародній спільноті не може бути такою ж, як раніше", – заявив радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван.

01:15 Президент України Володимир Зеленський заявив у нічному зверненні, що переговори з російською стороною продовжуються "фактично щодня". "Це складно дуже. Часом – скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", – прокоментував він. Зеленський подякував усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, Європу та правду – "які доносять у Москву реальну картину, чесну, і спонукають дивитися реалістично, на те, що відбувається в боях".

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 28-ої доби війни:

Російські окупаційні війська продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з Українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури. Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам. В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення. Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами. Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав. Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу. Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави. Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються).

00:16 Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу, заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України. "Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави", – ідеться у зведенні Генштабу, поширеному опівночі.

00:03 Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок годину говорив телефоном із Владіміром Путіним, намагаючись вмовити його припинити бойові дії і почати посутні переговори. "Згоди наразі немає, але президент Макрон, як і раніше, певен у необхідності продовжувати зусилля", – прокоментували у Єлисейському палаці.