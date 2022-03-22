Тернопіль отримав систему супутникового інтернет-зв’язку Starlink.

21 березня Тернопіль отримав обладнання супутникового інтернет-зв’язку Starlink, що дозволить забезпечити доступ до швидкісного інтернету в разі виникнення проблем із доступом до традиційної мережі.

 

 

«Тернопіль отримав обладнання, завдяки якому ми зможемо ефективно працювати та забезпечити роботу критичної інфраструктури міста у разі перебоїв з інтернетом. Варто відзначити, що система більш стійка до поламок та кібератак і не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури. Тому в умовах війни таке обладнання для нас є дуже доречним, – розповів міський голова Сергій Надал. – Ми дякуємо за "Starlink" компанії Ілона Маска SpaceX, Міністерству цифрової трансформації та ТОВ "Іст Брідж Трейдинг"».

 

Термінали для роботи супутникового інтернету «Starlink» від компанії Ілона Маска «SpaceX» отримав також Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові. Фахівці Центру вже під'єднали пристрої до локальної мережі лікарні, поширивши дію на весь заклад, і протестували – максимальна швидкість досягає до 150 Мбіт/с.

 

Нагадаємо, «Starlink» – проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку і запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

 

22.03.2022

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