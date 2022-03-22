27-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:51 Володимир Зеленський розраховує на посередницьку роль Ватикану у припиненні війни РФ проти України, написав він твіттері: "Поговорив із Понтифіком. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир"

15:33 Німеччина виступає за "план Маршалла" для подолання наслідків російського вторгнення, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у промові перед Бундестагом.

15:16 Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу, заявив у вівторок прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі після виступу Володимира Зеленського в італійському парламенті

15:10 Голова Львівської ВОДА Максим Козицький поінформував про причини трьох з п'яти повітряних тривог вчора: "Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет "Іскандер" з території республіки Білорусь, один раз попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря"

14:51 На Вінниччині збили російську крилату ракету "Іскандер", повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

14: 24 Європейський союз не вводитиме квоти для країн на розподіл біженців з України, як це було з сирійцями, сказала єврокомісар з внутрішніх справ Ілву Йоханссон. Країни ЄС демонструють безпрецедентну солідарність з українцями, адже такої кризи не було з часів Другої світової війни.

14:10 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 22.03.2022:

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними. З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії. Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин. У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма. На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ. На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено. У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій. На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова. На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь. В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне. В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав. На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив. Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь. На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами “росгвардії” проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї. На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнегувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

13:50 Вночі по морському порту "Миколаїв" завдали удару, повідомила адміністрація морських портів України. Портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає

13:35 Унаслідок обстрілу автозаправної станції у Корабельному районі Миколаєва загинуло троє людей, повідомили у ДСНС.

13:16 Священний синод ПЦУ затвердив рішення про надзвичайний порядок прийняття до Православної Церкви України для духовенства і вірних, які перебувають у юрисдикції Московського патріархату в Україні. Архієреї, духовенство, монастирі та релігійні громади, які виявлять бажання увійти в канонічне єднання з ПЦУ, зберігатимуть свою структуру як єпархії ПЦУ. Духовенство, монастирі та громади, які з певних причин не можуть увійти до складу місцевої єпархії ПЦУ, після їх письмового звернення можуть бути прийняті як виняток безпосередньо під омофор Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України як ставропігійні парафії (монастирі).

12:54 Військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначає у своєму огляді, що найбільш проблемним напрямком на воєнному фронті є донецький – там росіяни прагнуть взяти українське військо в черговий "котел" і мають на меті розширити сухопутний "коридор" між Кримом і ОРДЛО.

Метою дій противника на півночі цього району, вірогідно, є прорив оборони ЗС України на ділянці Сіверськодонецьк – Кремінна, розвиток наступу в напрямку Ізюму, розсічення ОС, оточення їх частини на півночі Луганської області та подальший розгром. На півдні району противник намагається вирішити два головні завдання: захоплення міста Маріуполь та прорив оборони ОС біля Волновахи та подальше з’єднання з угрупованням окупантів біля Мелітополя. Такий розвиток подій дозволить противнику вибити ОС за межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, утворити сухопутний коридор від території РФ до Криму. Віктор Кевлюк

12:36 Росіяни обстріляли чергу біля магазину в Сіверськодонецьку, є загиблі. "Окупанти поцілили в магазин у Сіверськодонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами", – повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

12:02 Міністерство закордонних справ України засудило позицію Угорщини, котра вирішила блокувати європейські ініціативи із протидії Росії (наразі – санкції проти енергетики, у перспективі – "закрите небо", миротворчу місію НАТО) через бажання "не провокувати Росію". "Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися українці через війну росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина – так само, як і будь-яка інша європейська країна – існує у вакуумі. Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди", – зазначив Ніколенко. У цьому контексті він нагадав, що буквально вчора з’явилися докази, що ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. "Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні", – акцентував речник МЗС.

11:43 Міністр оборони України Олексій Резніков закликав мешканців окупованих територій саботувати призов до військових підрозділів Росії, щоб не ставати "гарматним м'ясом", і пообіцяв спокійне життя в майбутній Україні.

Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що «вас треба захистити». Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей «захист». Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів. Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. Звичайних людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі. Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо. Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються. Мобілізовані з «ДНР» та «ЛНР» не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал. Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі. «Захисники» із росії нині знищують Маріуполь. В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди «звільняють» регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. «Звільняють» Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом. Українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів. росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас. Хочу сказати. Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх. Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині. Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю, – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя. Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко. Дійсне каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років. Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс. Звертаюся до матерів, дружин, подруг тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників. Ховайте ваших близьких. Укривайте від біди. Вони потім вам подякують, і ви разом порадієте. Не вірте російській пропаганді, вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце. Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше. Пам'ятайте, час іде. Після звірств росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом. Не опиніться серед них. Не помиліться. Олексій Резніков, міністр оборони України

11:21 Національна поліція розпочала досудове розслідування через удар російських військ по цивільному населенню Авдіївки. Руйнувань зазнало щонайменше 15 будівель – житло, заклади освіти. Як пише портал "Мілітарний", аналізуючи знимки поліції, росіяни били із нових реактивних снарядів із РСЗВ “Торнадо-С”.

11:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 22.03:

особового складу – близько 15 300 осіб, танків ‒ 509 од., бойових броньованих машин ‒ 1556 од., артилерійських систем – 252 од., РСЗВ – 80 од., засобів ППО – 45 од., літаків – 99 од., гелікоптерів – 123 од., автомобільної техніки – 1000 од., кораблів /катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 70, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35, спеціальної техніки – 15. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 11 од., бойових броньованих машин ‒ 21 од., артилерійських систем – 12 од., автомобільної техніки – 31 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 2 од., БПЛА – 11 од., цистерн із ПММ – 10 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

42,4% танків (з них 6,6% за минулий тиждень),

53,7% бойових броньованих машин (з них 6,2% за минулий тиждень),

15,8% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

30% літаків (з них 4,5% за минулий тиждень),

51,3% гелікоптерів (з них 6,2% за минулий тиждень).

10:34 Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий мав відбутися у червні, щоб залишитися в Україні. Як повідомив промоутер Лу ДіБелла в інтерв'ю ESPN, чемпіон вирішив залишитися на Батьківщині, поруч зі своєю сім'єю, у цей час. До того ж, Василь перебуває у складі територіальної оборони Білгорода-Дністровського. ДіБелла заявив, що бій, котрий тепер переживає Ломаченко, важливіший за будь-який боксерський поєдинок. "Не маю нічого, крім величезного респекту до його рішення", – прокоментував він.

10:12 Росіяни обстріляли із "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у передмісті Кривого Рогу. Зі слів голови військової адміністрації Олександра Вілкула, руйнувань зазнали житлові будинки. Попередньо, жертв немає.

09:41 В Ужгороді демонтували плиту, встановлену до 300-річчя Переяславської ради – і названу на честь "возз'єднання України та Росії". Перш ніж повалити брилу, її облили червоною фарбою. Акцію провели історики Ужгородського національного університету. Міська влада не мала заперечень: монумент не мав пам'яткового статусу, розповідає "Суспільне".

09:15 Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон російського підполковника – начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини, яка дислокується у Північній Осетії, Алєксандра Кошеля. Про це повідомив воїн бригади Ярослав Галас у Facebook. Відразу після захоплення Кошеля росіяни кинули значні сили на його визволення, зокрема підняли авіацію. Під час особистого огляду на підполковнику виявили спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".

08:42 Міський голова Борисполя, що на Київщині, Володимир Борисенко закликав цивільне населення виїхати з міста. "Як показує практика тих міст, де зараз ідуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним Силам… Бої точаться вже навколо", – звернувся Борисенко.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 27-ої доби війни:

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках. Підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу. У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більш ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося. Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність взяття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь. В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції. На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями, більшість із них не мають ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець. На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має. Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб. Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

07:33 США ведуть постійні переговори з іншими країнами, щоб надати Україні системи протиповітряної оборони великої дальності, заявив вчора представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні

07:02 Є чіткі ознаки, що Путін розглядає можливість застосування в Україні як хімічної, так і біологічної зброї, сказав президент США Джо Байден на зустрічі з представниками бізнесу.

02:34 Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відбули спільну розмову на тему протидії російській аґресії. "Вони наголосили на своїй стійкій підтримці України, у тому числі шляхом надання оборонної допомоги хоробрим українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарній допомозі мільйонам українців, які втекли від насильства", – прокоментував Білий дім.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 27-ої доби війни:

В ході бойових дій ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокує вихід до Азовського моря. Втративши наступальний потенціал, російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території російської федерації до кордонів України. У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів. Військово-політичне керівництво російської федерації здійснює агресивну пропагандистську діяльність, спрямовану на військовослужбовців збройних сил республіки білорусь, щодо необхідності військового вторгнення на територію України. На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення. На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не веде, продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії. Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте через втрати успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку. На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, продовжує частково блокувати місто Суми, здійснює артилерійські обстріли міста Харків. Підрозділи забезпечення окупаційних військ намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки до міста Куп’янськ з метою поліпшення тилового забезпечення угруповання військ. На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав. Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються). Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”. На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку. На Миколаївському напрямку внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України противник змушений відступити на невигідні рубежі. Ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об’єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. При цьому окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу республіки білорусь. Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

00:16 Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українське військо відвоювало селище Макарів на Київщині. “Так, протягом дня завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий“, – йдеться у зведенні, поширеному опівночі. Видання "Новинарня" зазначає, що селище Макарів, яке розташоване на захід від Києва в районі Житомирської траси, має велике значення для стримування наступу на столицю. Контроль ЗСУ над цим населеним пунктом і районом відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника під Ірпенем.