До навчання у школах Франківська долучилося майже півтори тисячі дітей біженців.

 

У перший тиждень до дистанційного навчання у школах, яке відновилося в Івано-Франківську з 14 березня, долучилося близько півтори тисячі дітей-переселенців, – повідомив міський голова Руслан Марцінків.

 

“Тепер з нашими дітьми навчаються й діти-переселенці. Лише в понеділок, у перший день навчання, їх було 784, а вже зараз – 1285 учнів”, – сказав він.

 

До освітнього процесу залучили рятувальників Івано-Франківщини. Вони вчать дітей, як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів та як діяти, коли лунає сигнал тривоги.

 

“Також до нас приїхало багато педагогів. Департамент освіти та науки розробив форму онлайн-реєстрації для педагогічних працівників з-поміж ВПО для можливої тимчасової зайнятості. Тож запрошуємо на роботу! Реєструйтесь” – додав Руслан Марцінків.

21.03.2022

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