На вокзалі у Львові діє проєкт медико-психологічної підтримки "Почуй лікаря".

На вокзалі співпрацюють волонтери у межах проєкту «Почуй лікаря» спільно з Кризовим медичним центром міста Львова, які надають психологічну та медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

 

«Пункт медико-психологічної допомоги працює цілодобово. Зараз у нашій команді є понад 500 волонтерів. Ми сформували групи, які працюють по пів доби. Загалом у кожній зміні – понад пів сотні осіб. Запит на допомогу є досить великим, тому потрібно ще волонтерів», – каже координаторка проєкту Галина Бордун.

 

 

Волонтерів на вокзалі можна розпізнати за наявністю яскравих жилеток та бейджиків із написами «Медико-психологічна допомога. Волонтер». Медики працюють у наметах біля пункту обігріву. Також неподалік вокзалу розгорнули намети від ДСНС та деяких міжнародних гуманітарних організацій.

 

Щоби стати частиною команди волонтерів, потрібно заповнити анкету за посиланням.

21.03.2022

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