На вокзалі у Львові діє проєкт медико-психологічної підтримки "Почуй лікаря".

На вокзалі співпрацюють волонтери у межах проєкту «Почуй лікаря» спільно з Кризовим медичним центром міста Львова, які надають психологічну та медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

«Пункт медико-психологічної допомоги працює цілодобово. Зараз у нашій команді є понад 500 волонтерів. Ми сформували групи, які працюють по пів доби. Загалом у кожній зміні – понад пів сотні осіб. Запит на допомогу є досить великим, тому потрібно ще волонтерів», – каже координаторка проєкту Галина Бордун.

Волонтерів на вокзалі можна розпізнати за наявністю яскравих жилеток та бейджиків із написами «Медико-психологічна допомога. Волонтер». Медики працюють у наметах біля пункту обігріву. Також неподалік вокзалу розгорнули намети від ДСНС та деяких міжнародних гуманітарних організацій.

Щоби стати частиною команди волонтерів, потрібно заповнити анкету за посиланням.