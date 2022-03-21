26-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:03 У понеділок на світанку російські військові кораблі обстріляли Одесу. Декілька житлових будинків зазнали руйнувань, поінформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

12:46 Російська армія у неділю захопила колону автомобілів із гуманітарною допомогою на Харківщині. Як повідомив у понеділок заступник голови ОДА Роман Семенуха, українцям, які супроводжували колону, вдалося повернутися неушкодженими. "Українська правда" пише: дорогу назад вони подолали пішки.

12:23 Українські вояки підірвали російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М1". "Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав – якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать", – прокоментували у Генштабі ЗСУ.

12:10 Нині ввечері у Києві та Київській області на 35 годин запроваджується посилена комендантська година, яка триватиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.

12:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 21.03:

особового складу – близько 15000 осіб, танків ‒ 498 од, бойових броньованих машин ‒ 1535 од, артилерійських систем – 240 од, РСЗВ – 80 од, засоби ППО – 45 од, літаків – 97 од, гелікоптерів – 121 од, автомобільної техніки – 969 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24. Спеціальна техніка – 13. Дані уточнюються.

Порівнюючи зі вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 22 од., бойових броньованих машин ‒ 48 од., артилерійських систем – 10 од., автомобільної техніки – 22 од., РСЗВ – 6 од., засобів ППО – 1 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 3 од., БПЛА – 3 од.

11:15 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль розгублений через провал своїх планів в Україні і "не знає, як пояснювати те, що відбувається". "За ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися «елітними», разом з їхніми очільниками", – прокоментував Резніков.

Голова Міноборони підкреслив, що "ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині". "Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу", – відзначив міністр.

Резніков подякував мешканцям окпуованих міст, які без зброї виходять протестувати проти російських окупантів. Голова Міноборони закликав налаштовуватися на вперту і тривалу боротьбу. "Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста. Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!" – наголосив він.

10:57 За даними британської військової розвідки, просування російських військ, що наступають на Київ із північного сходу, застопорилося, й основна частина їхніх сил залишається на відстані понад 25 км від центру української столиці. Північніше Києва тривають запеклі бої, сили, що наступали з боку Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим українським опором. Однак, вважає розвідка ВБ, незважаючи на відсутність поступу, Київ залишається головною військовою метою Росії, і найближчими тижнями пріоритетом російських військ будуть спроби оточити місто.

10:50 Wall Street Journal з посиланням на американських високопосадовців (але не розвідувальної спільноти) розповідає про зміну тактики російського вторгнення в Україну. Неспроможність захопити Київ та замінити Зеленського на проросійський режим спонукало Путіна змінити тактику. За новою оцінкою, Путін намагається змусити Київ погодитися з претензіями Росії на південні та східні території України, щоб забезпечити "сухопутний міст" до Криму та розширити російський контроль над Донбасом. У же час Путін може розширити свої військові цілі, якщо дії російських збройних сил будуть успішнішими.

Питання про взяття Києва залишається відкритим, але, ймовірно, Путін відмовився від захоплення столиці та перейшов до «плану Б» — утримання вже зайнятих позицій. Але зіткнення й обстріли міст можуть тривати ще тижні або навіть місяці.

10:31 ЄС розглядає можливість відмови від купівлі російської нафти в рамках п'ятого пакету санкцій, який обговорюватиметься під час візиту президента США Джо Байдена до Брюсселя цього тижня, повідомляє Reuters. На цьому наполягають балтійські країни, Франція не заперечує, але Німеччина закликає не чинити поспішних дій.

10:20 Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю CNN сказала, що країни НАТО можуть прийняти рішення про введення, як це запропонувала Польща, своїх миротворчих військ в Україну, хоча США своїх військ у даний момент не вводитимуть.

10:12 Число загиблих внаслідок нічного обстрілу в Подільському районі Києва зросло до восьми, повідомила Київська міська прокуратура. Вогонь знищив торговельний центр; пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

09:14 Словенія вирішила повернути своїх дипломатів до Києва, повідомив прем’єр-міністр Янез Янша. "Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", – повідомив Янша у твіттері. Нагадаємо, тиждень тому він відвідав Київ із прем’єр-міністрами Польщі та Чехії Матеушем Моравецьким і Петром Фіалою.

08:43 Внаслідок російського ворожого обстрілу на підприємстві "Сумихімпром" пошкоджено резервуар із аміаком ємністю у 50 тонн. Станом на 05:00 фіксували незначний витік аміаку. О 07:15 його локалізували, повідомив голова ОДА Дмитро Живицький. "Аварійні бригади ДСНС та заводу проводять роботи по осадженню аміачної хмари. Загрози населенню міста Суми немає", – прокоментував Живицький.

08:11 Вночі росіяни обстріляли ракетами полігон на Рівненщині, повідомив голова ОДА Віталій Коваль. Очільник адміністрації не надав деталей і повідомив, що детальніша інформація буде згодом.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 26-ої доби війни:

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі. Водночас фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати. Підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника. Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури. Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої “реєстрації” не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій. Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

07:42 Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що використанням гіперзвукових ракет Росія прагне перехопити ініціативу в бойових діях на території України. Водночас Остін висловив сумнів, що така зброя щось суттєво змінить, повідомляє AFP.

06:26 У Росії наклав на себе руки український математик із Донецька Костянтин Ольмезов. Як повідомив у Telegram адвокат Дмитро Захватов, науковець залишив після себе передсмертну записку, в котрій написав, що не може пережити "жахіття того, що відбувається". Ольмезов намагався виїхати з Росії після початку вторгнення РФ в Україну, але його затримали феесбісти і поневолили на 15 діб.

01:03 Росіяни обстріляли Київ. В одному з торговельних центрів у Подільському районі столиці спалахнула потужна пожежа. Наразі відомо про одну загиблу людину. У деяких сусідніх будинках вибуховою хвилею повибивало шибки. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу загорілися автомобілі на паркінґу та 3-4 поверхи центру.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 26-ої доби війни: